“في حديث افتخر فيه بالخيانة” قال حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري، إن “الجيش الروسي البطل والقوات الجوية الروسية كان لها دور كبير في العمل إلى جانب الجيش السوري البطل في محاربة الإرهاب”.. حسب زعمه.

جاء ذلك خلال لقاء له اليوم الأحد، في أول تصريحٍ لوسائل الإعلام بعد اختياره رئيساً جديداً لمجلس الشعب التابع للنظام، مع وكالة “سبوتنيك” الروسية بمناسبة مرور عامين على بدء التدخل الروسي في سوريا، وزعم الصباغ أن “الشهداء الروس الذين ارتقوا على أرضنا كل قطرة دم منهم لا تقارن بأي دعم بالعتاد ولا تقدر بمال”.

واعتبر بوق بشار الأسد أن “العلاقات القوية التي تجمع سوريا وروسيا المستمرة منذ سنوات ترسخت في الحرب المشتركة ضد الإرهاب الدولي الذي تخوضه سوريا وروسيا والحلفاء نيابة عن كل العالم وحماية لكل العالم”، مدعياً أن علاقة النظام بروسيا يحكمها “الاحترام المتبادل”.

وكان “مجلس الشعب” المزعوم اختار قبل ثلاثة أيام الصباغ لشغل منصب رئيس مجلس الشعب خلفاً لهدية عباس الذي أطاحت بها حكومة النظام قبل ذلك بنحو شهرين.