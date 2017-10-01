نشر الناشط السياسي المعروف حمد الشامسي، مجموعة من الرسائل القديمة للدكتور سلمان العودة الدعية السعودية المعتقل الآن، والتي كان قد كتبها قبل 4 سنوات تحت عنوان “أصيح_بالخليج”.

وفي تغريدة جامعة نشرها “الشامسي” ورصدها (وطن) عبر صفحته بتويتر حيث جمعت كل رسائل “العودة” حينها بمنشور واحد، وبدأها قائلا:”الدين النصيحة.. حديث صحيح يوجب علينا التناصح والتصارح في الشأن العام والخاص”.

وتابع “العودة” في رسائله والتي ربما تكون أحد أسباب اعتقال النظام له بحسب النشطاء:”الشعوب لا تمنح ثقة دائمة حتى لمن يستحقها .. الأجيال القادمة لها رأي مختلف لابد من اعتباره وللصغار أظافر تنمو أكبر مما يتخيل الكبار”.

وأضاف:”دول الخليج ليست استثناء من سنن الله في خلقه وسنة الله ماضية لا تحابي أحدا، حالة الجمود تؤذن بالخطر مهما كانت أسبابها الحركة بركة والشعوب تنتظر الإنجاز.

وأوضح: “لا يقبل مخلص أن يصبح وطنه مثل سوريا أو العراق ولا يمكن تجنب هذا المصير بغير إصلاح جاد تعلن عنه السلطة وأساس الإصلاح وعنوانه إعادة الاعتبار للشعب ورعاية الحقوق الشرعية لكل أحد كائنا من كان”

رسائل أرسلها الدكتور سلمان العودة قبل ٤ سنوات لشعوب المنطقة وأنظمتها .. تحت عنوان #اصيح_بالخليج هنا تجد الملخص pic.twitter.com/SIbXIFcK51 — حمد الشامسي (@ALshamsi789) October 1, 2017

وكانت السلطات السعودية ضمن حملة اعتقالات موسعة طالت علماء ودعاة ومفكرين وساسة، قد اعتقلت الداعية الشهير “سلمان العودة” بتهمة “الصمت” عن التطاول على قطر.