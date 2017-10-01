مع احتدام التهديدات وقرع طبول الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، نشر برنامج “السلطة الخامسة” الذي تذيعه قناة “دويتشة فيلة” ويقدمه الإعلامي المصري يسري فودة مقطع فيديو للسيدة الأولى في كوريا الشمالية وهي تغني أغنية وطنية تمجد فيها الزي العسكري لجيش بلادها.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت “ري سول جو”، وهي مغنية مشهورة في بلادها، وهي ترتدي الزي النسائي الوطني التقليدي في كوريا الشمالية، وتغني الأغنية الوطنية بصحبة أوركسترا على مسرح في حفل غنائي.

وقالت جو” في اغنيتها: “عشت حياتي في زي عسكري..بينما مر الزمن؟..للحياة دروب كثيرة..لكنني سرت على درب الثورة..سار الجنود..سار الجنود..سار الجنود..درب انتصار الوطن يتألق”.