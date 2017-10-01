في إشارة على ما يبدو تمهيدا لعمل عسكري ستنفذه الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من وزير خارجيته ريكس تيلرسون “عدم إضاعة الوقت في محاولة التفاوض مع رجل الصواريخ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون”.

وقال ترامب في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أبلغت ريكس تيلرسون وزير خارجيتنا الرائع بأنه يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل الصواريخ الصغير”.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى غامضة: “لا تهدر طاقتك يا ريكس.. سنقوم بما يلزم”.

…Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

وجاء تعليق ترامب بعد يوم واحد من إعلان تيلرسون أن بلاده تتواصل مع كوريا الشمالية بشكل مباشر فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي والنووي لكن بيونغ يانغ لم تبد اهتماما بالحوار.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد أكد خلال زيارته إلى الصين أمس السبت، على وجود محادثات و”قنوات اتصال” مع كوريا الشمالية لإقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي، إلا أن بيونغ يانغ أظهرت عدم رغبتها في إجراء أي حوار بخصوص نزع السلاح النووي.

وأعلن ريكس تيلرسون ، من بكين أن الولايات المتحدة فتحت “قنوات اتصال” مع كوريا الشمالية لتحديد مدى استعداد نظامها لإجراء حوار حول التخلي عن برنامجه للأسلحة النووية.

وصرح تيلرسون للصحافيين “نحن نختبر، فابقوا مترقبين”. وأضاف: “نحن نسأل. لدينا خطوط اتصال مع بيونغ يانغ. لسنا في وضع ظلامي ولا في تعتيم، لدينا قناتان أو ثلاث قنوات مفتوحة مع بيونغ يانغ”.

وقال: “بإمكاننا التحدث معهم، ونحن نفعل ذلك”.

لكن الخارجية الأمريكية أعلنت لاحقا، أن النظام الكوري الشمالي لم يظهر أي رغبة في إجراء حوار حول التخلي عن أسلحته النووية، رغم فتح قنوات اتصال.