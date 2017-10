في إشارة على ما يبدو تمهيدا لعمل عسكري ستنفذه الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من وزير خارجيته ريكس تيلرسون “عدم إضاعة الوقت في محاولة التفاوض مع رجل الصواريخ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون”.

وقال ترامب في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أبلغت ريكس تيلرسون وزير خارجيتنا الرائع بأنه يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل الصواريخ الصغير”.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017