في إشارة على ما يبدو تمهيدا لعمل عسكري ستنفذه الولايات المتحدة ضد ، كشف الرئيس الأمريكي إنه طلب من وزير خارجيته “عدم إضاعة الوقت في محاولة التفاوض مع رجل الصواريخ زعيم كيم جونغ أون”.

 

وقال ترامب في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أبلغت ريكس تيلرسون وزير خارجيتنا الرائع بأنه يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل الصواريخ الصغير”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى غامضة: “لا تهدر طاقتك يا ريكس.. سنقوم بما يلزم”.

 

وجاء تعليق ترامب بعد يوم واحد من إعلان تيلرسون أن بلاده تتواصل مع كوريا الشمالية بشكل مباشر فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي والنووي لكن بيونغ يانغ لم تبد اهتماما بالحوار.

 

وكان ريكس تيلرسون قد أكد خلال زيارته إلى الصين أمس السبت، على وجود محادثات و”قنوات اتصال” مع كوريا الشمالية لإقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي، إلا أن بيونغ يانغ أظهرت عدم رغبتها في إجراء أي حوار بخصوص نزع السلاح النووي.

 

وأعلن ريكس تيلرسون  ، من بكين أن الولايات المتحدة فتحت “قنوات اتصال” مع كوريا الشمالية لتحديد مدى استعداد نظامها لإجراء حوار حول التخلي عن برنامجه للأسلحة النووية.

 

وصرح تيلرسون للصحافيين “نحن نختبر، فابقوا مترقبين”. وأضاف: “نحن نسأل. لدينا خطوط اتصال مع بيونغ يانغ. لسنا في وضع ظلامي ولا في تعتيم، لدينا قناتان أو ثلاث قنوات مفتوحة مع بيونغ يانغ”.

 

وقال: “بإمكاننا التحدث معهم، ونحن نفعل ذلك”.

 

لكن الخارجية الأمريكية أعلنت لاحقا، أن النظام الكوري الشمالي لم يظهر أي رغبة في إجراء حوار حول التخلي عن أسلحته النووية، رغم فتح قنوات اتصال.