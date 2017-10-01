سخر الكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية” السابق، ، من مساعدة أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان آمال المعلمي شقيقة مندوب في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، وذلك لرفضها الخطوات التي اتخذتها في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ومنع تعدد الزوجات.

 

وجاء ذلك بعد إشادة الكاتب “أدريس الدريس” بحديثها خلال لقاء لها مع برنامج “حدث اليوم” المذاع على قناة “فرنسا 24″ حين سالها المذيع بأنها كسعودية كيف ترى قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ومنع التعدد الذي أقرته تونس قائلة: ” أعطيك رأيي لا كسعودية بل كمسلمة” موضحة انه “إذا كان فيه نص قرآني يغلب على الرأي الشخصي، فهذا بنص قرآني بأن لها هذا القدر من الميراث بنص قرآني بأن الرجل له الحق في التعدد وإن كان مضبوطا بأصول شرعية وإسلامية”.

 

وأكدت قائلة: “أنا ما إلي رأي وإذا نزلت كلمة القرآن كلمة الحق أصبح لا يوجد هناك رأي..بل سمعنا وأطعنا”.

 

ولم يعجب “الراشد” مديح “الدريس” لها ليرد قائلا بسخرية: ” لها مستقبل في قناة المجد”.