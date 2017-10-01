بعد إعلان ارتباطهماً رسمياً، أصبحت نجمة السوشيال ميديا والمرشدة السياحية بسنت نور الدين، الزوجة الثانية للداعية المصري معز مسعود، حيث أقيم زفافهما الجمعة، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ صوراً لحفل الزفاف الذي اقتصر على حضور الأقارب وبعض الشخصيات الإعلامية والفنيّة.

وكانت مجلة “الإيكونومست” البريطانيّة، قد اعتبرت الداعية الشاب “معز مسعود” البالغ من العمر (39 عاماً)، واحداً من أكثر 5 دعاة مؤثرين حول العالم.

كيف بدأت قصة حب معز مسعود وبسنت نورالدين!؟

منذ نحو عام، كتب معز مسعود، تغريدة يمتدح فيها فيديوهات “بسنت”، شاكرًا جهدها للتعريف بتاريخ مصر، وبعد مرور أشهر، أعلن زواجه منها، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى القول أنها التغريدة التي أوقعت معز في حب بسنت.

فى تغريدته قال معز : “جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام.. سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين عن مصر”.

لكن قصة حب وزواج معز مسعود وبسنت نور الدين سردها الكاتب الصحفي محمد فتحي، صديق معز، في تدوينة له قال فيها: “أول حاجة ممكن تتقال منعًا للقيل والقال إن معز (كان) متجوز.. وأنه انفصل عن زوجته من فترة، بس إحنا آسفين أنه ما بلغش السوشيال ميديا؛ لأنه بيعتبر أن ده أمر خاص لا يجب الخوض فيه”.

وأضاف: “ثانيها: بسنت اشتغلت مع معز، والكلام ده حصل بعد الانفصال والله، وكنت شاهد عليه شخصيًا، وأن (أكاميديا) الشركة اللي بيشارك في ملكيتها معز مسعود، أنتجت آخر فيديوهات لبسنت.. يعني البنت مش خطافة رجالة”.

وتابع: “تالتها: إمبارح كان جواز على سنة الله ورسوله، يعني إشهار، فلازم الناس تعرف”.