أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “وتويتر” مقطع فيديو نادر كشف تسجيل للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يكشف فيه خيانة الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد للقضية الفلسطينية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الرئيس صدام حسين وهو يتحدث أمام المجلس الوطني قائلًا: “لقد كان الجيش العراقي يعسكر في دمشق بعد أن أوقفنا الهجوم “الإسرائيلي” على سوريا، وكنا قد تهيأنا لمهاجمة العدو “الإسرائيلي”؛ كونه كان منهكًا وقتها، وهي الفرصة السانحة لتحقيق هزيمة ساحقة للجيش “الإسرائيلي”، وقد شارك الجيش العراقي بثلاث فرق ولواء كامل، وكنا فقط نتجهز خلال ساعتين وتكون طلائع الجيش العراقي في أرض فلسطين”.

وتابع صدام حسين قوله: “لكننا تفاجأنا بأن حافظ الأسد أصدر حينها أوامر بانسحاب الجيش العراقي؛ كونه توصل إلى وقف لإطلاق النار مع “الإسرائيليين”، وانسحب الجيش العراقي والمرارة في نفوسنا جميعًا؛ لأنهم لم يعطوا الفرصة لأن يطهر الجيش العراقي الأرض العربية وأرض فلسطين من المحتل “الإسرائيلي””.

وأوضح المقطع المسجل لصدام تعليقه على موقف حافظ الأسد قائلًا: “أردت أن أكشف لكم عن ألاعيب هذا النظام، وتخليه عن أبسط قيم الرجولة والشرف التي يجب ان تكون في أي إنسان حتى تقبل التعامل معه”.