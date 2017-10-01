تداول ناشطون بـ”تويتر” مقطعا مصورا، أظهر جنازة الجنرال الروسي المقتول بسوريا ” فاليري اسابوف”، والذي يعد أكبر رتبة عسكرية تخسرها روسيا منذ بداية الحرب في سوريا.

وكشف مصدر أمني سوري لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن النتائج الأولية للتحقيقات -بشأن مقتل كبير المستشارين العسكريين الروس في سوريا الجنرال فاليري أسابوف- تشير إلى وجود من سرب معلومات إلى تنظيم الدولة الإرهابي حول إحداثيات مكان وجوده.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت مقتل الجنرال “أسابوف” نتيجة قصف تنظيم الدولة لغرفة العمليات العسكرية في دير الزور.

وقالت الوزارة إن الجنرال أصيب في مقتل جراء انفجار قذيفة أطلقها مسلحو تنظيم الدولة، وأوضحت أنه كان يساعد العسكريين السوريين في إدارة المعارك مع التنظيم في دير الزور.

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