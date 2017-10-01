يعد “سلطان الطرب” الفنان السوري جورج وسوف، واحداً من أغنى النجوم العرب إذ تقدر ثروته بـ27 مليون دولار.وفقَ ما ذكر موقع “الفن”
واستعرضَ الموقعُ أحد ممتلاكات الوسوف، وهو منزله الخاص.
وتظهر الصور المنزل من الداخل والخارج، حيث الجمال والفخامه، وما يعكس من ذوق راقي وعالي للوسوف.
تعليق واحد علي “شاهد| ثروته تُقدّر بـ27 مليون دولار .. هذا هو منزل جورج وسوف الفخم”
لهذا السبب يحارب الثورة السورية لأنه غني جدا ولديه ما يكفي من المال لكي يعيش حياة الملوك أما الشعوب العربية المنكوبة لا يكثرت لها لو كان يعيش في فقر مدقع ولا يجد مال الدواء والطبيب لكان مع الثورة يا له من كائن منحط لقد نسي أيامه عندما كان يعيش بائسا ومنكوبا