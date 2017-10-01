يعد “سلطان الطرب” الفنان السوري جورج وسوف، واحداً من أغنى النجوم العرب إذ تقدر ثروته بـ27 مليون دولار.وفقَ ما ذكر موقع “الفن”

واستعرضَ الموقعُ أحد ممتلاكات الوسوف، وهو منزله الخاص.

وتظهر الصور المنزل من الداخل والخارج، حيث الجمال والفخامه، وما يعكس من ذوق راقي وعالي للوسوف.