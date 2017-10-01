توجت فرح شعبان ملكة لجمال مصر للعام 2017، بعد منافسة بين 22 متسابقة، في حفل طويل امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث ضَمِنَت تمثيلها لمصر في مسابقة ملكة جمال العالم 2017.

وعبّرت فرح شعبان عن سعادتها بعد حصولها على لقب “Miss Egypt 2017″، قائلة: “مش قادرة أوصف شعوري من كتر الفرحة”.

وأضافت ملكة جمال مصر 2017 أنها ستنشغل الفترة التالية بدراسة ما يجب عليها تقديمه خلال الفترة القادمة باعتبارها ملكة جمال مصر.

وأوضحت -بحسب “اليوم السابع”- أنها عند اقترابها من اللقب خلال المسابقة كانت تشعر أنها ستحقق شيئا جيدا، ولن تخرج بدون لقب، ورغم ذلك لم تكن تصدق أنها ستصبح ملكة جمال مصر.