تداول ناشطون بـ”تويتر” مقطعا مصورا، أظهر سيارة (قالوا إن امرأة كانت تقودها) مصطدمة بمحل للخضار وقد دمرته بالكامل بعد أن حادت عن طريقها.

وسخر النشطاء من المشهد الذي تداولوه عبر صفحاتهم الشخصية، مشيرين إلى أن هذا الحادث يعتبر أول ضحايا قرار الملك سلمان الأخير السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل المملكة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا قبل أيام يقتضي السماح للمرأة بتملك رخصة لقيادة السيارة بالمملكة.

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأشار الأمر الملكي بتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك , وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.