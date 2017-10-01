في خطوة قد تكون الأولى في تاريخ المملكة العربية ، تناقل ناشطون عبر موقع “تويتر”، معلوماتٍ غير مؤكدة، عن توجّه العاهل السعودي بن عبدالعزيز، إلى تعيين الدكتورة ، وزيرة للتعليم خلفًا للدكتور .

 

وتشغل العواد حاليًا منصب وكيل وزارة التعليم، وتأتي أنباء تتحدث عن التوجه لتعيينها وزيرة، في ظل أزمات متتالية تواجهها الوزارة.

 

وأشعل ، أحمد العيسى، السبت، جدلاً واسعًا في المملكة بعد أن وصف كاتبًا ومعلمًا سابقًا بألفاظ “النذالة” و”الخسة”، في مقال رأي نُشر بإحدى الصحف المحلية في ردٍ من الوزير على مقال سابق للكاتب انتقد فيه الوزير وعمل وزارته.

 

وأثار المقال ردود فعل انتقدت العيسى ووصلت حد المطالبة بإقالته من منصبه.

 

وانقسمت آراء المغردين السعوديين حيال تلك الأنباء، فبينما أيّد بعضهم القرار -إن صحّ-، رفضه آخرون.

 

وقالت (الدانة ألماسة): “يقولون هيا العواد هي وزيرة التعليم المتوقعة . أنا ضد إدارة المرأة للمرأة . يكفي من اللي نشوفه في التوجيه”.

وقال (طلال القحطاني): “أفلحنا الخوف انه يجي وقت يطالب الرجال بالمساواة مع …….”.

من جهته ذكر حساب (loona): “ياااااارب تكون وزيرتنا دكتوره هيا العواد،لعلها تصلح بعض ما افسده الدهر”.

أما (هند عبدالعزيز‏) فكتبت: “انا أؤيد وجودها كوزيره لأن المرأة تحس بتعب المرأه ومعاناتها ومتفاءله أنها ستكون نقله للتغيير ووجهة المجتمع أن المرأة مثال للرحمه”.

 