في خطوة قد تكون الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية، تناقل ناشطون عبر موقع “تويتر”، معلوماتٍ غير مؤكدة، عن توجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تعيين الدكتورة هيا العواد، وزيرة للتعليم خلفًا للدكتور أحمد العيسى.

وتشغل العواد حاليًا منصب وكيل وزارة التعليم، وتأتي أنباء تتحدث عن التوجه لتعيينها وزيرة، في ظل أزمات متتالية تواجهها الوزارة.

وأشعل وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، السبت، جدلاً واسعًا في المملكة بعد أن وصف كاتبًا ومعلمًا سابقًا بألفاظ “النذالة” و”الخسة”، في مقال رأي نُشر بإحدى الصحف المحلية في ردٍ من الوزير على مقال سابق للكاتب انتقد فيه الوزير وعمل وزارته.

وأثار المقال ردود فعل انتقدت العيسى ووصلت حد المطالبة بإقالته من منصبه.

وانقسمت آراء المغردين السعوديين حيال تلك الأنباء، فبينما أيّد بعضهم القرار -إن صحّ-، رفضه آخرون.

وقالت (الدانة ألماسة): “يقولون هيا العواد هي وزيرة التعليم المتوقعة . أنا ضد إدارة المرأة للمرأة . يكفي من اللي نشوفه في التوجيه”.

يقولون هيا العواد هي وزيرة التعليم المتوقعة .

أنا ضد إدارة المرأة للمرأة .

يكفي من اللي نشوفه في التوجيه — الدانة ألماسة 💝 (@mhmhmh200100) ١ أكتوبر، ٢٠١٧

وقال (طلال القحطاني): “أفلحنا الخوف انه يجي وقت يطالب الرجال بالمساواة مع …….”.

#هيا_العواد_وزيره_للتعليم

أفلحنا الخوف انه يجي وقت يطالب الرجال بالمساواة مع ……. — طلال القحطاني … (@raig_oo) ١ أكتوبر، ٢٠١٧

من جهته ذكر حساب (loona): “ياااااارب تكون وزيرتنا دكتوره هيا العواد،لعلها تصلح بعض ما افسده الدهر”.

ياااااارب تكون وزيرتنا دكتوره هيا العواد،لعلها تصلح بعض ما افسده الدهر — loona (@lana_55555) ١ أكتوبر، ٢٠١٧

أما (هند عبدالعزيز‏) فكتبت: “انا أؤيد وجودها كوزيره لأن المرأة تحس بتعب المرأه ومعاناتها ومتفاءله أنها ستكون نقله للتغيير ووجهة المجتمع أن المرأة مثال للرحمه”.