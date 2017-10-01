كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأن السلطات السعودية تمنع أي تحويلات مالية كبيرة للخارج، وذلك على إثر توارد أنباء عن هروب عدد كبير من رؤوس الأموال من المملكة.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”بعد انتشار خبر هروب عدد من رؤوس الأموال، السلطات تمنع التحويلات الكبيرة، وتجري تحقيقات مع أي تاجر يريد أن يحول مبالغ كبيرة إلى خارج البلاد”.

بعد انتشار خبر هروب عدد من رؤوس الأموال، السلطات تمنع التحويلات الكبيرة، وتجري تحقيقات مع أي تاجر يريد أن يحول مبالغ كبيرة إلى خارج البلاد. — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 30, 2017

وجاء ذلك في وقت تسعى السعودية إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية ضمن إطار “رؤية 2030″، يعمد رجال الأعمال السعوديين وغيرهم من المستثمرين الاجانب إلى بيع حصصهم في الشركات العاملة داخل المملكة وذلك نظرا لحالة الضبابية التي تعيشها السعودية والسياسات الغير مستقرة التي تشهدها المملكة منذ قدوم محمد بن سلمان.

تُظهر مراجعةٌ بسيطة لتقارير صحيفة “مال” الاقتصادية خلال الأيام القليلة الماضية، قيام 4 من كبار رجال الأعمال والمدراء ببيع جزء كبير من أسهمهم في كبريات الشركات السعودية العاملة داخل المملكة، مما يطرح علامات استفهام حول مستقبل تلك الشركات؛ فهل ستشهد الأسواق السعودية عودةً لهروب وتخارج المُلَّاك من الشركات بعد حصولهم على كعكة علاوة الإصدار، في تمهيد لما كان قد حدث في “كارثة الأسهم” التي ضربت المملكة في عام 2006.

وكشفت التقارير قيام رئيس مجلس ادارة شركة “أنابيب” يوسف صالح أبا الخيل ببيع ما نِسبتَه 51 في المئة من مجموع الأسهم التي يمتلكها في الشركة مع نهاية عام 2016، كما قام عضو مجلس الادارة خالد عبد الله ابونيان والممثل لشركة “فانا القابضة” ببيع كل أسهمه في “أنابيب”، ما يعني خروج شركة “فانا” من دائرة مُلّاك “أنابيب” بشكل نهائي.

وكشفت صحيفة “مال” أيضاً قيام عضو مجلس إدارة شركة “عسير” مازن محمد السعيد بخفض ملكية أسهمه في الشركة بنسبة 99.8 في المئة. أما عضو مجلس إدارة شركة “المملكة القابضة” شادي صديق صنبر، فقد قام أيضاً ببيع جزء كبير من أسهمه مع نهاية عام 2016.

وتأتي هذه الممارسات في وقت تقوم فيه شركات أجنبية بسحب استثماراتها من المملكة، كـ”طيران المها” القطري، وقبلها مصنع “تاتا” للسيارات، إضافة إلى ما يدور من اخبار حول نية شركة “سامسونغ” الكورية سحب مشروعها لبناء محطة ينبع للكهرباء والماء.