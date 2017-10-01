تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقاطع فيديو لرجال قبائل “يام” في حائل وهم يتظاهرون ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويرفضون الزج باسمهم في صراعه مع قطر.

ووفقا للفيديوهات المتداول التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر المئات من رجال القبيلة وطوابير من السيارات وهو يجوبون الشوارع ويفترشون الطرقات ويهاجمون الدوريات الشرطية.

#مظاهرات_حايل سبحان الله ارادوا التحريض ضد قطر

فاشتعلت المظاهرات في حائل

اللهم احفظ اهل حائل واسقط ال سعود pic.twitter.com/HJtn3MGh5T — بوغانم (@hassanalishaq73) September 30, 2017

#مظاهرات_حايل شمر ونعم اللحى

جعل يقلبون الحكم على ال سعود pic.twitter.com/syq2MEhCcQ — بوغانم (@hassanalishaq73) September 30, 2017

يشار إلى أن اجتماع قبائل “يام” الذي أمر به ولي العهد السعودي محمد سلمان لحشد القبائل ودعوة المواطنين القطريين المنتمين لها لمعاداة قطر، انقلب ضده وتحول الحفل الذي كلّفه مئات الملايين من الريالات لشحن القبائل وتجييشها ضد قطر، إلى حلبة صراع وشجار بين الحضور، بعد رفض العديد منهم استخدام القبائل في الصراع بين السعودية وقطر.

وليست المرة الاولى التي تعمل عليها السلطات السعودية في تحشيد وتجييش القبائل ضد قطر، فقد سبق وأن دعمت وموّلت تنظيم حفل استقبال ومساندة للشيخ طالب آل مُرّة عُقد لأفراد القبيلة في السعودية والخليج بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة الأحساء، بهدف تحشيد أفراد القبيلة للعمل على إسقاط نظام الحكم القطري من الداخل.