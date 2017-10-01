ضبطت قوة من المباحث المصرية، 17 متهماً أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي في شقةٍ سكنيّة بمنطقة “رمسيس” بالقاهرة.

واتهم ممثل النيابة العامة، في أولى جلسات محاكمتهم، المضبوطين بممارسة الشذوذ، والتحريض على الفسق والفجور، كما شبههم بالإتيان بما فعله قوم لوط، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.

وكانت النيابة واجهت المتهمين بتفريغ هواتفهم المحمولة التي احتوت على محادثات وصور إباحية تبادلوها فيما بينهم.

وأنكر المتهمون، صلتهم أو معرفتهم بالصور والمحادثات، نافين ممارستهم الشذوذ الجنسي، قائلين “إحنا رجالة أوي وملناش في الشغل البطال”.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين مارسوا الشذوذ الجنسي مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل 200 جنيه في الساعة الواحدة.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث حماية الآداب مفادها أن طالبًا يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في نطاق دائرة قسم شرطة الأزبكية.