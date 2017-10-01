أكد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله بأن الأيام القادمة ستشهد ولأول مرة إقامة حفل كبير في مدينة جدة بحضور العائلات، وذلك بعد أيام من السماح للنساء بحضور الاحتفالات بالعيد الوطني الـ87 وكذلك السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقال “عبد الله” في رده على أحد المغردين الذي طالبه بقطع وعد على إقامة حفل جديد في جدة: ” الحفله الجايه اكيد بس هالمره حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت اخيرا حنصير طبيعين مملكتنا الغاليه فعهد جديد يبشر بكل مافيه خير والجاي احلا”.

الحفله الجايه اكيد بس هالمره حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت اخيرا حنصير طبيعين مملكتنا الغاليه فعهد جديد يبشر بكل مافيه خير والجاي احلا — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) September 29, 2017

وفور رصد الرد، أطلقت اللجان الإلكترونية التابعة للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني هاشتاجا على مسيئا للشعب السعودي بعنوان: “#أخيرا_حنصير_طبيعيين” مصورا إياهم بأنهم لن يكونوا طبيعيين إلا بإقامة الحفلات المختلطة.

وبحسب ما تم رصده على “الهاشتاج” فقد جاءت الردود مستنكرة ومهاجمة للقائمين عليه، متسائلين هل كان الشعب السعودي قبل ذلك ممسوخا، مشددين على أن مبارزة الله بالمعاصي عواقبها وخيمة.

#اخيرا_حنصير_طبيعيين

من وضع هذاالوسم ياليت

يشوف وجهه بالمراية

أتوقع أنه ممن يأكل #برسيم

ولحم #خنزير🐖

نحن طبيعيون جدا

بدون موسيقى وغناءوسينما — 🦋 نــوار الألمعـي🦋 (@Nawar_ALmaa) October 1, 2017

من بارز الله بالمعاصي والمجاهرة بها عاقبه الله #أخيرا_حنصير_طبيعيين — سعيد الشبيلي (@sakh1427) October 1, 2017

#اخيرا_حنصير_طبيعيين

جاري تحويل الشعب إلى طبيعي ١٠٠٪

وماذا كان الشعب السعودي طيلة السنوات السابقة؟ ممسوخ؟!

عموماً.. الله يستر من الجاي 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/vVCdqqLqif — عبدالله الملا #قطر (@q6r) September 30, 2017

#أخيرا_حنصير_طبيعيين اه و اللهي زي ما بئولك كده .. جبت العيد يا مجيد 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/88jZBBNzaR — Dalal 🇶🇦 (@lalo_qtr) October 1, 2017

وكالات الأنباء تتناقل خبر حضور العائلات لحفل غنائي في جدّة..#أخيرا_حنصير_طبيعيين 🙈

آه والله !!! — خديجة بن قنة (@Benguennak) October 1, 2017

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي غصت بالاستهجان والانتقادات غير المسبوقة للاحتفال باليوم الوطني السعودي، الذي عاشته المملكة يوم السبت الماضي، وكأن المملكة كانت محتلة وخرجت من الاحتلال يوم السبت الماضي فقط، رغم أن هذه هي الذكرى 87 لتوحيد أقاليم البلاد، تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وقد تصدر وسم #الوطنيه_ليست_بالمعاصي الرقم الأول سعوديا والخامس عالميا لشدة تداوله. وذلك اعتراضا على نزول الشباب والفتيات الى الشوارع في العاصمة الرياض، وغيرها من المدن والرقص واللهو فيها حتى وقت متأخر ليلا، في صورة لم تعتدها البلاد في تاريخها. وأرجع بعضهم السبب لسماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وعرض كثير من هؤلاء المنتقدين السعوديين صوّرا عبر “سناب شات” لمقاطع فيديو، تم تداولها من قبل الآلاف على تويتر، منتقدين فكرة الاختلاط والأغاني والرقص وسط الشوارع، حيث قال بعضهم “لا أصدق أن ما أراه يحصل في المملكة”!

وشهدت مدن ومناطق السعودية المختلفة احتفالات وفعاليات على جميع الأصعدة، الفنية والاجتماعية والثقافية والرياضة، حيث تزينت الشوارع والمنازل باللون الأخضر وبصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

كما أنه سمح للمرأة، للمرة الأولى في التاريخ، بدخول الاستادات الرياضية والاحتفال والاختلاط، في المملكة المتشددة، والتي تعتبر هذه الفعاليات كفرا وجهرا بالمعاصي.