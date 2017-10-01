تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لـ”علي بن فطيس المري”، ينفي فيه ما أعلنته وسائل إعلام دول الحصار واللجان الإلكترونية التابعة لها عن سحب قطر جنسيتها من ابن اخيه الشاعر محمد بن فطيس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قال “علي بن فطيس”: “فيما يخص ما تداولته بعض القنوات الفضائية المغرضة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص جنسية محمد بن حمد بن فطيس تم سحبها، أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا”.

وأضاف: “نحن مع الدولة فيما تراه فيما يخص الوطن والمواطنين زما تتخذه من إجراءات حالية ومستقبلية”.

علي بن فطيس المري ينفي إسقاط جنسية ابن أخيه

فضيحة بحق ووسائل إعلام دول #حصار_قطر#تلسكوب_نيوز pic.twitter.com/DnQPRhQ9yN — تلسكوب نيوز (@telenewsn) October 1, 2017

وكانت وسائل إعلام دول الحصار قد زعمت أن السلطات القطرية سحبت الجنسية من شاعر المليون، محمد بن فطيس المري، وذلك بتهمة مساندته السعودية على حساب الحكومة القطرية.

ونشرت وسائل إعلام دول الحصار ما قالت عنه انه تسجيلا صوتيا بـ”ابن فطيس” يقول فيه “إنه يرفض تسييس الحج والتطاول على رموز الخليج، واصفا المتطاولين بـ”الرعاع″.

وصرح “إذا كان التطاول على الأوطان خطا أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه”.

كما قال في التسجيل الصوتي المزعوم “ما دفعني للحديث هو وطني الغالي، والحرص على أمنه وسلامته، واستقراره، فضلا عن الخوف من المستقبل المجهول، وهدفي الأول أن يصل صوتي للشيخ تميم”.

وأضاف “نحن الشعب القطري نتمنى أن تحل الأزمة بأسرع وقت، وأنا مواطن قطري خليجي وولائي لأرضي قطر ثابت، لكني في الوقت نفسه مع وحدة الصف الخليجي، وأحرص على أمن وتلاحم دول الخليج، ولدي يقين بأن مصيرنا واحد، وأن قوة الخليج في وحدته”.