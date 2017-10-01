تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لـ”علي بن فطيس المري”، ينفي فيه ما أعلنته وسائل إعلام واللجان الإلكترونية التابعة لها عن سحب جنسيتها من ابن اخيه الشاعر .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قال “علي بن فطيس”: “فيما يخص ما تداولته بعض القنوات الفضائية المغرضة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص جنسية محمد بن حمد بن فطيس تم سحبها، أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا”.

 

وأضاف: “نحن مع الدولة فيما تراه فيما يخص الوطن والمواطنين زما تتخذه من إجراءات حالية ومستقبلية”.

 

وكانت وسائل إعلام دول الحصار قد زعمت أن السلطات القطرية سحبت الجنسية من المليون، محمد بن فطيس المري، وذلك بتهمة مساندته على حساب الحكومة القطرية.

 

ونشرت وسائل إعلام دول الحصار ما قالت عنه انه تسجيلا صوتيا بـ”ابن فطيس” يقول فيه “إنه يرفض تسييس الحج والتطاول على رموز الخليج، واصفا المتطاولين بـ”الرعاع″.

 

وصرح “إذا كان التطاول على الأوطان خطا أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه”.

 

كما قال في التسجيل الصوتي المزعوم “ما دفعني للحديث هو وطني الغالي، والحرص على أمنه وسلامته، واستقراره، فضلا عن الخوف من المستقبل المجهول، وهدفي الأول أن يصل صوتي للشيخ تميم”.

 

وأضاف “نحن الشعب القطري نتمنى أن تحل الأزمة بأسرع وقت، وأنا مواطن قطري خليجي وولائي لأرضي قطر ثابت، لكني في الوقت نفسه مع وحدة الصف الخليجي، وأحرص على أمن وتلاحم دول الخليج، ولدي يقين بأن مصيرنا واحد، وأن قوة الخليج في وحدته”.