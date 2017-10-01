كشف حساب “كشكول” عن تقدم عدد من السفراء والقضاة السعوديين بطلب إلى ، مؤكدا رفض لطلبهم حرصا على المصلحة العليا للبلاد. حسب قوله.

 

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مسؤولون سعوديون يعتقد أنهم وأربعة سفراء يطلبون اللجوء السياسي لقطر متعذرين بسوء الأوضاع وترديها يوماً بعد يوم”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” نظرا لأن حجم المكائد من دول الحصار كبير، فالخارجية القطرية رفضت الطلبات حرصا على المصلحة العليا للدولة. المهلكة أصبحت قطعة عذاب على الجميع”.

 

يأتي ذلك في وقت تشن فيه السلطات حملة اعتقالات ضخمة طالت العديد من الدعاة والمفكرين والأكاديميين تجاوز عددهم الـ43 شخصا وعلى رأسهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بالإضافة إلى المفكر الاقتصادي عصام الزامل وغيره.

 

كما جاء ذلك متزامنا مع ما كشفه حساب “ساحة البلد” الغير موثق على تويتر قبل أيام عن عزم “ابن سلمان” التخلص من عدد من القضاة وفصل ارتباط السلطة القضائية عن رجال الدين.

 

يشار إلى أن صحيفة “وطن” لا يمكنها التأكد من صحة الأنباء الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتمكن من تأكيد الخبر من مصدر مستقل.