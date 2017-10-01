كشف حساب “كشكول” عن تقدم عدد من السفراء والقضاة السعوديين بطلب لجوء سياسي إلى قطر، مؤكدا رفض الخارجية القطرية لطلبهم حرصا على المصلحة العليا للبلاد. حسب قوله.

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مسؤولون سعوديون يعتقد أنهم قضاة وأربعة سفراء يطلبون اللجوء السياسي لقطر متعذرين بسوء الأوضاع وترديها يوماً بعد يوم”.

مسؤولون سعوديون يعتقد أنهم قضاة وأربعة سفراء يطلبون اللجوء السياسي لقطر متعذرين بسوء الأوضاع وترديها يوماً بعد يوم. — كشكول (@coluche_ar) October 1, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” نظرا لأن حجم المكائد من دول الحصار كبير، فالخارجية القطرية رفضت الطلبات حرصا على المصلحة العليا للدولة. المهلكة أصبحت قطعة عذاب على الجميع”.

نظرا لأن حجم المكائد من دول الحصار كبير، فالخارجية القطرية رفضت الطلبات حرصا على المصلحة العليا للدولة.

المهلكة أصبحت قطعة عذاب على الجميع. — كشكول (@coluche_ar) October 1, 2017

يأتي ذلك في وقت تشن فيه السلطات السعودية حملة اعتقالات ضخمة طالت العديد من الدعاة والمفكرين والأكاديميين تجاوز عددهم الـ43 شخصا وعلى رأسهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بالإضافة إلى المفكر الاقتصادي عصام الزامل وغيره.

كما جاء ذلك متزامنا مع ما كشفه حساب “ساحة البلد” الغير موثق على تويتر قبل أيام عن عزم “ابن سلمان” التخلص من عدد من القضاة وفصل ارتباط السلطة القضائية عن رجال الدين.

أنباء تفيد أن الدب الداشر قرر كسر حصر مهنة القضاء على رجال الدين وسيبدأ بتعيين قضاة من غير رجال الدين على غرار محاكم دبي. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) September 24, 2017

يشار إلى أن صحيفة “وطن” لا يمكنها التأكد من صحة الأنباء الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتمكن من تأكيد الخبر من مصدر مستقل.