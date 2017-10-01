وجه الأمير السعودي “سعود آل سعود” انتقادات لاذعة لقرار بلاده افتتاح صالات للسينما، مؤكدا على أن البلاد التي افتتحت صالات السينما مثل “ ” لم تجن منها سوى الفقر والانحطاط، على حد قوله.

 

وقال “آل سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سمعا و طاعة لولاة الأمر .. لكن لابد من وقفة … ماذا جنت مصر و لبنان و من فتح السينما و الانفتاح الفني سوى الفقر و الانحطاط الأخلاقي”.

 

وجاء ذلك في أعقاب ما أعلنته إدارة “ بارك” عن عزمها افتتاح 4 خلال الفترة المقبلة.

 

وكان ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد أطلقوا هاشتاج بعنوان: “” احتل المرتبة الاولى في “الترند” السعودي، استنكروا فيه افتتاح دور السينما، داعين إلى الاهتمام بامور أخرى اكثر أهمية مثل البطالة وتشغيل الشباب.