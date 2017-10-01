وجه الأمير السعودي “سعود آل سعود” انتقادات لاذعة لقرار بلاده افتتاح صالات للسينما، مؤكدا على أن البلاد التي افتتحت صالات السينما مثل “لبنان مصر” لم تجن منها سوى الفقر والانحطاط، على حد قوله.

وقال “آل سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سمعا و طاعة لولاة الأمر .. لكن لابد من وقفة … ماذا جنت مصر و لبنان و سوريا من فتح السينما و الانفتاح الفني سوى الفقر و الانحطاط الأخلاقي”.

سمعا و طاعة لولاة الأمر ..

لكن لابد من وقفة …

ماذا جنت مصر و لبنان و سوريا

من فتح السينما و الانفتاح الفني

سوى الفقر و الانحطاط الأخلاقي — سعود آل سعود (@sfaiksa) October 1, 2017

وجاء ذلك في أعقاب ما أعلنته إدارة “الرياض بارك” عن عزمها افتتاح 4 دور سينما خلال الفترة المقبلة.

وكان ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد أطلقوا هاشتاج بعنوان: “#افتتاح_دور_سينما_بالرياض” احتل المرتبة الاولى في “الترند” السعودي، استنكروا فيه افتتاح دور السينما، داعين إلى الاهتمام بامور أخرى اكثر أهمية مثل البطالة وتشغيل الشباب.

#افتتاح_دور_سينما_بالرياض

لم يبقى إلا المراقص والملاهي الليلية

وتصبح السعودية مثل لاس فيغاس

شد الهمة شوي ياإبن سلمان #أنيس_الموحدين — Foulen Foulen (@FoulenFoulen) September 30, 2017

#افتتاح_دور_سينما_بالرياض

ياليت الاهتمام بأمور اخرى لها أهمية كمشكلة البطالة مثلاً وإيجاد حلول لها ناس صكت ١٠ سنوات بدون وظيفه ومستقبل مبهم — نينـــا‏ آل #إبراهيم (@nina_Q1) September 30, 2017

#افتتاح_دور_سينما_بالرياض

اللهم عليك باللبراليين والعلمانيبن وجميع اعداء الدين

اللهم نشكوا اليك قوانين وضعت لإغضابك فلاتشملنا معهم بغضبك — shooq (@reesho333) September 30, 2017

#افتتاح_دور_سينما_بالرياض

أولها سنيما التالي كازينو ونبيظ سكار

خارج السعودية جرائم تشيب الرأس لا تفعلون مثلهم ولا تدرون ماهي العواقب — Rashed (@dhsar2) September 30, 2017