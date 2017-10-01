وجهت الأكاديمية الأردنية الدكتورة فاطمة الوحش، انتقادات لاذعة لسياسة المملكة العربية السعودية القائمة على استخدام وتحريض القبائل على بعضها في إطار مواجهتها لقطر بعد أن عجزت عن مواجهتها بكافة الطرق، لافتة بأن من يحرك المملكة في هذا الاطار هي يد الخبث الإماراتية.

وقالت “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “توير” رصدته “وطن”:” على الجميع ان يتذكر المثل العربي اكلت يوم اكل الثور الابيض،،استعداء القبائل على بعضها ودفع الاموال الغالية سيجعل من رقابكم امرا رخيصا قريبا”.

على الجميع ان يتذكر المثل العربي اكلت يوم اكل الثور الابيض،،استعداء القبائل على بعضها ودفع الاموال الغالية سيجعل من رقابكم امرا رخيصا قريبا — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) October 1, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى: ” من يحرك #السعودية يد خبيثة يحركها معول الهدم_القتل_الاجرام الاماراتي،،تمزيقا للامة،،وستكون الارتدادات ثقيلة ومهولة ومدمرة للجميع اتقوا الله”.

من يتحرك #السعودية يد خبيثة يحركها معول الهدم_القتل_الاجرام الاماراتي،،تمزيقا للامة،،وستكون الارتدادات ثقيلة ومهولة ومدمرة للجميع اتقوا الله — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) October 1, 2017

واختتمت “الوحش” تدويناتها قائلة: ” يا ويحكم الامة اجتمعت في ذي قار على كرامة امرأة عربية من بني بكر ثم تلاحمت بالاسلام فجمعت الكرامتين والان تفرقكم الجاهلية،،اخرجوا الخبث منكم”.

يا ويحكم الامة اجتمعت في ذي قار على كرامة امرأة عربية من بني بكر ثم تلاحمت بالاسلام فجمعت الكرامتين والان تفرقكم الجاهلية،،اخرجوا الخبث منكم — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) October 1, 2017

يشار إلى أنه وفي سابقة تاريخية ومشهد يشابه أيام الحروب القبلية والجاهلية، احتشد مساء الجمعة، عدد من مواطني السعودية المنتمين لقبائل يام وآل حثلين “العجمان”، بأمر شخصي من ابن سلمان وسط وادي العجمان في صحراء النعيرية الواقعة شرق شمال المملكة.

وكشفت مصادر قبلية من المنظمين للحفل الذي كلّف مئات الملايين من الريالات السعودية أن الحفل جاء تلبية لدعوة شخصية من ولي العهد والملك الغير متوج محمد بن سلمان الذي أناب خاله الشيخ فهد بن حثلين لتمثيله في هذه المناسبة, التي تبدو أنها أكبر تحشيد للقبائل لدعوة المواطنين القطريين المنتمين لها ببدء “الثورة” وإحداث قلاقل وبلبلة وأعمال شغب داخل وعلى جانب الحدود القطرية مع السعودية.

وتوالت ردود الأفعال من قبل النشطاء والسياسيين على الأساليب التي ينتهجها ابن سلمان، محذرين من أنه يقود المنطقة للهلاك بإشعالة الفتن ودسه المشاحنات بين القبائل والشعوب.