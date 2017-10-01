ضمن حلقات “تطبيله” المستمرة لرئيس النظام المصري، خرج اليوم رجل الأعمال المصري الهارب أشرف السعد، ليؤكد أن “السيسي” سيظل رئيسا لمصر طالما أنه على قيد الحياة، متحديا معارضيه بأنه سيرتدي فستانا إذا حدث خلاف ما يقول.

ورصد (وطن) على حائط “تويتر” الخاص بـ “السعد” تغريدة قال فيها:”#السيسي رئيس مصر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا بعز عزيز أو بذل ذليل ولو أصبح رئيس سابق وهو حي هالبس فستان واطرقع بلبانة وانضم لشواذ تركيا”

#السيسي رئيس مصر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا بعز عزيز أو بذل ذليل ولو أصبح رئيس سابق وهو حي هالبس فستان واطرقع بلبانة وانضم لشواذ تركيا pic.twitter.com/vmhcFOFllg — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) October 1, 2017

وتابع “السعد” وصلات نفاقه المعتادة متحدثا عن السيسي”أقسم بالله ال جابك ربنا وماحد هايشيلك إلا ربنا حتى لو حبيت انت نفسك تمشي مش هاتقدر تمشي لأنك قدر الله، فاكر ناصر لما حب يتنحي قولنا له ايه ؟”

أقسم بالله ال جابك ربنا وماحد هايشيلك إلا ربنا حتى لو حبيت انت نفسك تمشي مش هاتقدر تمشي لأنك قدر الله

فاكر ناصر لما حب يتنحي قولنا له ايه ؟ pic.twitter.com/bW75qFq39e — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) October 1, 2017

يذكر أن أشرف السعد واحد من أشهر الأسماء التي ظهرت مع بداية التسعينات، كان واحد من أصحاب شركات الأموال التي عرفت في هذا الوقت باسم “شركات توظيف الأموال الإسلامية” وكانت شركته تحمل اسم “شركة السعد”.

وقُبض على أشرف السعد عام 1991 بتهمة تهريب أموال الموديعين إلى الخارج وعدم استثمارها في مشاريع قوية، كما كان تؤكد دعاية هذه الشركات وباقي الشركات التي ظهرت في هذا الوقت،ـ وقضى 18 شهراً داخل السجن حتى خرج بعد تسديد ديونه، وسافر بعدها أشرف السعد إلى الخارج وهو مقيم حالياً في لندن.