تداول نشطاء مواقع التواصل “فيديو” قديم لوزير الجيش الإسرائيلي السابق موشي يعالون، وهو يتحدث عن التقاء المصالح الإسرائيلية مع السعودية والإمارات مشيدا بمواقف الدولتين، ومؤكدا أنهما صارا أصدقاء جدد لإسرائيل.

ويقول “يعالون” في المقطع المتداول:”الكثير من الناس في العالم العربي الذين لم يعجبهم بشار الأسد ورفضوا موقفه أصبحوا قلقين للغاية، وبدأوا في إعادة التقييم بعد هذا الموقف وبعد خلع مبارك في مصر، ويبحثون من أصدقاءهم بالمنطقة ومن يشاركهم قضاياهم فيها”

وتابع: “بالتالي السعودية والإمارات نظروا حلوهم وقالوا: إن مصالحنا تتفق مع مصالح إسرائيل هذا ما تقوله، أصبح لدينا أصدقاء جدد السعودية والإماراتيين”.

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