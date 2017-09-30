تداول نشطاء مواقع التواصل “فيديو” قديم لوزير الجيش الإسرائيلي السابق ، وهو يتحدث عن التقاء المصالح الإسرائيلية مع والإمارات مشيدا بمواقف الدولتين، ومؤكدا أنهما صارا أصدقاء جدد لإسرائيل.

 

ويقول “يعالون” في المقطع المتداول:”الكثير من الناس في العالم العربي الذين لم يعجبهم بشار الأسد ورفضوا موقفه أصبحوا قلقين للغاية، وبدأوا في إعادة التقييم بعد هذا الموقف وبعد خلع مبارك في ، ويبحثون من أصدقاءهم بالمنطقة ومن يشاركهم قضاياهم فيها”

 

وتابع: “بالتالي السعودية والإمارات نظروا حلوهم وقالوا: إن مصالحنا تتفق مع مصالح إسرائيل هذا ما تقوله،  أصبح لدينا أصدقاء جدد السعودية والإماراتيين”.

 

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