نشر النجم البرتغاليّ، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، كريتسيانو رونالدو، فيديو عبر حسابه الرسميّ على “انستغرام”، كشف من خلاله عن شرائه سيارة جديدة من نوع “بوجات تشيرون”.

وظهر رونالدو، في الفيديو رفقة ابنه الأكبر، كريستيانو جونيور.

وبذلك يضيف النجم البرتغاليّ سيارة أخرى إلى أسطول سياراته، ومنها، فيراري F12، بوجاتي فيرون، لامبورجيني أفينتادور، بورش 911 توربو S، فيراري 599 جتو، رولز-رويس جوست.

وبحسب شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية، يبدأ سعر السيارة من 2.9 مليون دولار، وتبلغ قوة محركها 1500 حصان، وسرعتها القصوى 420 كم/ساعة، وتسارعها من الصفر إلى 100 كم/ساعة، فى 2.5 ثانية.