تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يتسوق في إحدى المتاجر ليشتري بنفسه هدية حفيدته “جنان آيبوكه” التي ولدت في أغسطس/آب الماضي.

#شاهد| الرئيس #أردوغان يشتري ملابس وأحذية لحفيدته الجديدة “جنان آيبوكه” ويصر على دفع ثمن المشتريات pic.twitter.com/gCdxkUg1k9 — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) September 30, 2017

وخلال قيام أردوغان بجولة تفقدية في مركز تسوق افتتحه، السبت، بولاية أرضروم (شرق)، دخل الرئيس التركي إلى محلٍ لبيع المتعلقات الخاصة بالرضع واشترى هدية من أجل حفيدته ابنة سمية أردوغان بيرقدار التي ولدت في 13 أغسطس/آب الماضي.

ولدى قيام أردوغان بدفع ثمن الهدية وهي عبارة عن ملابس وحذاء، رفض العاملون تلقي النقود، إلا أن الرئيس التركي اعترض وأصر على أن يدفع.