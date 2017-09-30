تزامنا مع قرار الحكومة المصرية الأخير زيادة أسعار #كروت_الشحن، أعاد نشطاء مواقع التواصل تداول تسريب قديم لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، حينما كان وزيرا للدفاع تحدث فيه عن أرباح شركات الاتصالات الطائلة.

ويؤكد “السيسي” وفقا للتسريب المتداول، أن أمر شركات الاتصالات لو كان بيده لجعل “المتصل يدفع واللي بيسمعه يدفع أيضا”.. حسب تعبيره الذي لاقى سخرية واسعة حينها.

وأضاف:”طالما إنتوا عندكوا استعداد تدفعوا للتليفونات من 7 لـ 8 مليار كل سنة، وساعات يقولك 17 مليار، طب ما تخليهم 25 مليار، والـ 7 مليار دول نبني بيهم البلد”.”

وتصدر هاشتاج «#كروت_الشحن» قائمة الأعلى متابعة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منذ أول أمس الخميس، وحتى اليوم السبت، بعد الإعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن.

واستنكر العديد من النشطاء هذا القرار معلنين عت غضبهم الشديد ونيتهم مقاطعة شركات الاتصالات كرد فعل على قرار الحكومة.

#كروت_الشحن

للمرة الألف وواحد:

إيه اللي يجبر أي حكومة في العالم إنها تحترم أو تعمل أي حاجة لمصلحة شعب غير قادر على محاسبتها؟! — جبرتي تويتر (@ElGabarty2013) September 29, 2017

#قاطعوا_شركات_المحمول

خلي الموبيل للمكالمات المهمه

اتكلم واتس،فيبر،فيس من الواي فاي كده هنخسرهم اضعاف زياده#كروت_الشحن

ابدا الان pic.twitter.com/xGwvhKaRvN — ريحَ🌿ـانَة (@R22N2) September 29, 2017

انت كنت بتدفع تمن تذكرة ذهاب من مصر لاسكندريه

دلوقتى بتدفع تمن تذكره ذهاب من مصر لاسكندرية

بس هتنزل فى طنطا

ده الى اتعمل فى #كروت_الشحن — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) September 29, 2017

#كروت_الشحن

عاوزينها تنتشر علي ابعد نطاق !!

رتويت يا جماعة pic.twitter.com/etF0D5mLB9 — دونيا 🌸 (@DoniaHdewy) September 29, 2017

كلام مهم جدا لواحد متخصص .. بدل الهري اللي احنا فيه ده ..!#كروت_الشحن pic.twitter.com/mxurRmmYGR — مسعدالبربريALBARBARY (@Barbary_74) September 30, 2017

يذكر أن مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أنه ستتم زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدمًا بنسبة 36%، ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة على الكروت لشركات الاتصالات فودافون وأورانج واتصالات، بالإضافة إلى we الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.