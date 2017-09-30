تزامنا مع قرار الحكومة المصرية الأخير زيادة أسعار ، أعاد نشطاء مواقع التواصل تداول تسريب قديم لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، حينما كان وزيرا للدفاع تحدث فيه عن أرباح شركات الطائلة.

 

ويؤكد “السيسي” وفقا للتسريب المتداول، أن أمر شركات الاتصالات لو كان بيده لجعل “المتصل يدفع واللي بيسمعه يدفع أيضا”.. حسب تعبيره الذي لاقى سخرية واسعة حينها.

 

وأضاف:”طالما إنتوا عندكوا استعداد تدفعوا للتليفونات من 7 لـ 8 مليار كل سنة، وساعات يقولك 17 مليار، طب ما تخليهم 25 مليار، والـ 7 مليار دول نبني بيهم البلد”.”

 

 

وتصدر هاشتاج «#كروت_الشحن» قائمة الأعلى متابعة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منذ أول أمس الخميس، وحتى اليوم السبت، بعد الإعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن.

 

واستنكر العديد من النشطاء هذا القرار معلنين عت غضبهم الشديد ونيتهم مقاطعة شركات الاتصالات كرد فعل على قرار الحكومة.

 

 

 

 

 

 

يذكر أن مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أنه ستتم زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدمًا بنسبة 36%، ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة على الكروت لشركات الاتصالات وأورانج واتصالات، بالإضافة إلى we الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.