في تعليقٍ جديدٍ منه، على الحكم الصادر بحقه من المحكمة العسكرية الدائمة بلبنان، وجّه الفنان اللبناني ، رسالة للحكومة اللبنانية، بقيادة سعد الحريري قائلاً :”إن دوائر الدنيا تدور”.

 

وكتب فضل شاكر عبر حسابه على موقع “تويتر”: “وقل لآل الحريري صبرًا فإنَّ نوائب الدنيا تدور”.

وكان علّق ​فضل شاكر​ على الحكم بسحنه 15 عاما قائلاً: “الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ لم يجرؤ أحد على حكمه أو القاء القبض عليه، والذي فجّر مساجد ​طرابلس​ حر طليق لكن من وقف بوجه الرئيس السوري الظالم ​​ وقال كفى، يتم حكمه ظلما 15 عاما، مع الاعمال الشاقة، شكرا لعدالتكم”.

كانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت حكمها الخميس، في ملف ، التي قتل فيها 18 عسكريا من ، وقضت بإنزال عقوبة بحق ، كما تضمنت 8 أحكام إعدام، واتهمت المحكمة اللبنانية فضل شاكر بالمشاركة في الأحداث التى شهدتها مدينة صيدا اللبنانية عام 2013.

 

وقضت المحكمة على الفنان فضل شاكر بـ15 سنة أشغال شاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه تقديم بندقيته.

 