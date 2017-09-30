في تعليقٍ جديدٍ منه، على الحكم الصادر بحقه من المحكمة العسكرية الدائمة بلبنان، وجّه الفنان اللبناني فضل شاكر، رسالة للحكومة اللبنانية، بقيادة سعد الحريري قائلاً :”إن دوائر الدنيا تدور”.

وكتب فضل شاكر عبر حسابه على موقع “تويتر”: “وقل لآل الحريري صبرًا فإنَّ نوائب الدنيا تدور”.

وقل لآل الحريري صبراً فإنَّ نوائب الدنيا تدور — فضل شاكر (@fadel_chaker) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان علّق ​فضل شاكر​ على الحكم بسحنه 15 عاما قائلاً: “الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ لم يجرؤ أحد على حكمه أو القاء القبض عليه، والذي فجّر مساجد ​طرابلس​ حر طليق لكن من وقف بوجه الرئيس السوري الظالم ​بشار الأسد​ وقال كفى، يتم حكمه ظلما 15 عاما، مع الاعمال الشاقة، شكرا لعدالتكم”.

الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي تم حكمه سنتين فقط , والذي قتل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو القاء القبض عليه — فضل شاكر (@fadel_chaker) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

والذي فجر مساجد طرابلس حر طليق ..

لكن من وقف بوجه بشار وقال كفى , يتم حكمه ظلماً 15 عاماً , مع الأعمال الشاقة !

شكراً لعدالتلكم

فضل شاكر — فضل شاكر (@fadel_chaker) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

كانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت حكمها الخميس، في ملف أحداث عبرا، التي قتل فيها 18 عسكريا من الجيش اللبناني، وقضت بإنزال عقوبة الإعدام بحق أحمد الأسير، كما تضمنت 8 أحكام إعدام، واتهمت المحكمة اللبنانية فضل شاكر بالمشاركة في الأحداث التى شهدتها مدينة صيدا اللبنانية عام 2013.

وقضت المحكمة على الفنان فضل شاكر بـ15 سنة أشغال شاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه تقديم بندقيته.