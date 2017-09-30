تناقلَ ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو صادم، قالوا إنه صُوّرَ في السعودية لمجموعة من الشباب يتحرشون بفتاة داخل سيارتها أثناء توقفها في إشارة مرور ووسط سيارات عديدة.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، لحظة اعتداء وتحرش مجموعة من الشباب على فتاة وراحت تصرخ وتحاول غلق باب سيارتها.

يشار إلى انّ وأصدرَ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بالسماح للمراة السعودية بقيادة المركبات.

ونص قرار “سلمان” على تشكيل لجنة ممثلة بكل من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر ورفع التوصيات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر واعتبار من 23 من يونيو/ حزيران 2018 موعدا للتنفيذ.