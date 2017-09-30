نشر الباحث السعودي الليبرالي فهد العمار مقطع فيديو يعكس عن التوجه السريع الذي تتجه له المملكة العربية نحو .

 

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت شابة سعودية بدون غطاء مرتدية “سواريه” تجلس وسط العامة في إحدى المنتجعات في العاصمة السعودية وتعزف على “”.

 

وقال “العمار” في تدويناته عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” والتي أرفق فيها “الفيديو”:” يحدث في الرياض. هذا هو وجه السعودية الجديد. هبت رياح التغيير”.

 