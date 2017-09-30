نشر الباحث السعودي الليبرالي فهد العمار مقطع فيديو يعكس عن التوجه السريع الذي تتجه له المملكة العربية السعودية نحو العلمانية.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت شابة سعودية بدون غطاء مرتدية فستان “سواريه” تجلس وسط العامة في إحدى المنتجعات في العاصمة السعودية الرياض وتعزف على “البيانو”.

وقال “العمار” في تدويناته عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” والتي أرفق فيها “الفيديو”:” يحدث في الرياض. هذا هو وجه السعودية الجديد. هبت رياح التغيير”.