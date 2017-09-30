تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر”، مقطعا مصورا أظهر اشتباكات بالأسلحة ومشادات في #__يام أمس، الجمعة، الذي أمر به ابن سلمان لحشد القبائل ودعوة المواطنيين القطريين المنتمين لها لمعادة .

 

ويبدو أن “السحر انقلب على الساحر”، وتحول الحفل الذي كلّفه ابن سلمان مئات الملايين من الريالات لشحن القبائل وتجييشها ضد قطر، إلى حلبة صراع وشجار بين الحضور.

 

وفي سابقة تاريخية ومشهد يشابه أيام الحروب القبلية والجاهلية، احتشد مساء أمس الجمعة، عدد من مواطني المنتمين لقبائل يام وآل حثلين “العجمان”، بأمر شخصي من ابن سلمان وسط وادي العجمان في صحراء النعيرية الواقعة شرق شمال المملكة.

 

 

فيما قالت مصادر قبلية من المنظمين للحفل الذي كلّف مئات الملايين من الريالات السعودية أن الحفل جاء تلبية لدعوة شخصية من ولي العهد والملك الغير متوج الذي أناب خاله الشيخ فهد بن حثلين لتمثيله في هذه المناسبة, التي تبدو أنها أكبر تحشيد للقبائل لدعوة المواطنيين القطريين المنتمين لها ببدء “الثورة” وإحداث قلاقل وبلبلة وأعمال شغب داخل وعلى جانب الحدود القطرية مع السعودية.

 

وتوالت ردود الأفعال من قبل النشطاء والسياسيين على الأساليب التي ينتهجها ابن سلمان، محذرين من أنه يقود المنطقة للهلاك بإشعالة الفتن ودسه المشاحنات بين القبائل والشعوب.

 

الكاتب القطري “عبدالله العذبة” علق قائلا:”لماذا يتم الزج بالقبائل في السياسة؟

اليوم يحاولون عبثا حشد يام ضد قطر، والحد الجنوبي في خطر.

فهل سيزجون بقبيلتنا يام قريبا ضد الكويت سياسيا؟”

 

وتابع “سيكون للزج بالقبائل في العربية بالسياسة ثمنا فادحا، وسترون ارتداد ذلك على من عبث بالنار قريبا.”

 

كما استنكر العديد من النشطاء أفعال محمد ابن سلمان الصبيانية التي ستؤجج الخليج نارا

 

 

 

 

 

 

 

 

يذكر أن السلطات السعودية سبق وأن دعمت وموّلت تنظيم حفل استقبال ومساندة للشيخ طالب آل مُرّة عُقد لأفراد القبيلة في السعودية والخليج بداية شهر سبتمبر الحالي في مدينة الأحساء، بهدف تحشيد أفراد القبيلة للعمل على إسقاط نظام الحكم القطري من الداخل.

 

ويقوم   بعزم وتدشين  خطة عمل وفقا لسيناريو خبيث مافق عليه لإعلان “حكومة منفى” ولتحشيد المواطنين القطريين المنتمين لقبيلة آل مُرّة ويام للقيام بأعمال شغب وتخريب والخروج في مظاهرات والمطالبة بتدخل عسكري لدول الخليج في قطر، تنفيذا للمخطط الذي وضعه شيطان الإمارات ابن زايد، مستغلا تعطش ابن سلمان لكرسي العرش.