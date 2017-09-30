تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر”، مقطعا مصورا أظهر اشتباكات بالأسلحة ومشادات في #اجتماع_قبائل_يام أمس، الجمعة، الذي أمر به ابن سلمان لحشد القبائل ودعوة المواطنيين القطريين المنتمين لها لمعادة قطر.

ويبدو أن “السحر انقلب على الساحر”، وتحول الحفل الذي كلّفه ابن سلمان مئات الملايين من الريالات لشحن القبائل وتجييشها ضد قطر، إلى حلبة صراع وشجار بين الحضور.

وفي سابقة تاريخية ومشهد يشابه أيام الحروب القبلية والجاهلية، احتشد مساء أمس الجمعة، عدد من مواطني السعودية المنتمين لقبائل يام وآل حثلين “العجمان”، بأمر شخصي من ابن سلمان وسط وادي العجمان في صحراء النعيرية الواقعة شرق شمال المملكة.

فيما قالت مصادر قبلية من المنظمين للحفل الذي كلّف مئات الملايين من الريالات السعودية أن الحفل جاء تلبية لدعوة شخصية من ولي العهد والملك الغير متوج محمد بن سلمان الذي أناب خاله الشيخ فهد بن حثلين لتمثيله في هذه المناسبة, التي تبدو أنها أكبر تحشيد للقبائل لدعوة المواطنيين القطريين المنتمين لها ببدء “الثورة” وإحداث قلاقل وبلبلة وأعمال شغب داخل وعلى جانب الحدود القطرية مع السعودية.

وتوالت ردود الأفعال من قبل النشطاء والسياسيين على الأساليب التي ينتهجها ابن سلمان، محذرين من أنه يقود المنطقة للهلاك بإشعالة الفتن ودسه المشاحنات بين القبائل والشعوب.

الكاتب القطري “عبدالله العذبة” علق قائلا:”لماذا يتم الزج بالقبائل في السياسة؟

اليوم يحاولون عبثا حشد يام ضد قطر، والحد الجنوبي في خطر.

فهل سيزجون بقبيلتنا يام قريبا ضد الكويت سياسيا؟”

لماذا يتم الزج بالقبائل في السياسة؟

اليوم يحاولون عبثا حشد يام ضد قطر، والحد الجنوبي في خطر.

فهل سيزجون بقبيلتنا يام قريبا ضد الكويت سياسيا؟ — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 29, 2017

وتابع “سيكون للزج بالقبائل في الجزيرة العربية بالسياسة ثمنا فادحا، وسترون ارتداد ذلك على من عبث بالنار قريبا.”

سيكون للزج بالقبائل في الجزيرة العربية بالسياسة ثمنا فادحا، وسترون ارتداد ذلك على من عبث بالنار قريبا. — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 29, 2017

كما استنكر العديد من النشطاء أفعال محمد ابن سلمان الصبيانية التي ستؤجج الخليج نارا

لاتوجدقبائل لها وزن ف الخليج كلها ذابت ف منظومة الدولة

ماترونه هو تجمعات بأمر السيد كالطبول الخاوية،أصوات عالية وهي جوفاء

#اجتماع_قبايل_يام — لحدان المهندي (@Lahdane) September 29, 2017

1

كل من حضر إجتماع المرتزقة حضر بخشم الريال

الرخيص رخيص لو أنتسب للرسول محمد عليه الصلاة والسلام

د — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 29, 2017

3

كل ما تراه وتسمعه عن الحشود القبلية في المملكة هدفة إذكاء فتنة قبليةوعزل الشعب القطري إجتماعياً بعد ان فشلوا في عزله دولياً او إقليمياً — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 29, 2017

#اجتماع_قبائل_يام

أنا عجمي وأرفض قرارات بلادي في حصار قطر، وتضامني منذ بدء الأزمة.

أصحاب الدعوة يمثلون أنفسهم.#انا_سعودي_ومتعاطف_مع_قطر pic.twitter.com/dDazbPLT26 — 🇸🇦الليث العجمي🇶🇦 (@laith8ksa) September 29, 2017

والله بن سعود لو تهمه يام كان احتمى نجران من مقذوفات الحوثي.

وMBS لو يهمونه خواله كان ما سجن أمه وخالاته.

لكن لعبوا عليكم مساحين الجوخ. — كشكول (@coluche_ar) September 29, 2017

بالامس

زعموا أن اكبر إنجازاتهم نقل البلد

من جاهلية القبيلة لدولة المواطنة

واليوم يرجعونها جاهلية قبلية

عبث سيحرق يد العابث#اجتماع_قبايل_يام — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) September 30, 2017

#اجتماع_قبايل_يام

سئل هتلر من احقر الناس في حياتك ؟

قال : الذين ساعدوني على احتلال اوطانهم –

وجيه الهم pic.twitter.com/93uScP3Sl6 — شومة حر – قطر (@nyyyy6) September 29, 2017

يذكر أن السلطات السعودية سبق وأن دعمت وموّلت تنظيم حفل استقبال ومساندة للشيخ طالب آل مُرّة عُقد لأفراد القبيلة في السعودية والخليج بداية شهر سبتمبر الحالي في مدينة الأحساء، بهدف تحشيد أفراد القبيلة للعمل على إسقاط نظام الحكم القطري من الداخل.

ويقوم النظام السعودي بعزم وتدشين خطة عمل وفقا لسيناريو خبيث مافق عليه لإعلان “حكومة منفى” ولتحشيد المواطنين القطريين المنتمين لقبيلة آل مُرّة ويام للقيام بأعمال شغب وتخريب والخروج في مظاهرات والمطالبة بتدخل عسكري لدول الخليج في قطر، تنفيذا للمخطط الذي وضعه شيطان الإمارات ابن زايد، مستغلا تعطش ابن سلمان لكرسي العرش.