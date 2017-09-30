أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب، عن استغرابه واستيائه من نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي أعلنه اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال “أديب”، في برنامجه “كل يوم”، الذي يعرض على فضائية “ON E”: “أرقام التعداد دي مش أرقام دولة، دي أرقام خرابة”، مضيفًا: “لما تديني الأرقام دي لازم أقول إنها أرقام خرابة”، على حد وصفه.

وتساءل: “إيه المستوى بتاع الحياة في مصر ده؟، وإيه نوعية البشر في مصر؟، وإزاي وصلنا لكدة؟، وإزاي عاملين كدة؟”، مضيفًا: “نتيجة التعداد عاملة زي شهادة العيل الخايب، كلها كحك”، على حد تعبيره.

وأوضح “زمان لما كنا بنسقط في المدرسة كانوا بيحطوا في الشهادة كحكة أو دايرة حمراء، والتعداد النهاردة كله كحك”، مضيفًا: “الصحة كحك، والتعليم كحك، وزواج القاصرات كحك، وعدد السكان كحك”.

يشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن صباح السبت، نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، حيث كشف عن وصول تعداد السكان في مصر إلى 104 مليون نسمة، 9 مليون منهم يعيشون بالخارج.