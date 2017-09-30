تداول نشطاء مواقع التواصل في السعودية، فيديو صادم، ظهرت فيه مجموعةُ من الشبان والفتية السعوديين وهم يطاردون نسوة كُنّ يَقُدنَ سياراتهنّ، لتكون هذه أولى بشريات “العلمنة” التي يدعو إليها ولي عهد المملكة محمد بن سلمان بدعوى التحرر والانفتاح المزعومين.

ويظهر المقطع المتداول عدد كبير جدا من الشبان والصبية، يطاردون سيدات سعوديات ملأهنّ الفزع، وكُنّ يقُدنَ سياراتهن بأحد المدن السعودية بعد قرار الملك سلمان الأخير، فهاجمهن الشبان وأنزلوهن من المركبات (لسبب غير معروف).

وهنا بدأت السيدات في محاولة يائسة للهروب، إلا أن قطيع الشبان والفتية التفّ حولهنّ وبدأ البعض يمسك بهن ويتحسس أجزاءً من أجسادهنّ وسط صراخ السيدات.

وعندما رأى الشبان المتجمهرون دوريات الشرطة قادمة لاذوا بالفرار في مشهد وصفه صاحب المقطع المتداول بـ”المهزلة”.

وتداول ناشطون أيضا، مقطع فيديو آخر، قالوا إنه صُوّرَ في السعودية لمجموعة من الشباب يتحرشون بفتاة داخل سيارتها أثناء توقفها في إشارة مرور ووسط سيارات عديدة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، لحظة اعتداء وتحرش مجموعة من الشباب على فتاة وراحت تصرخ وتحاول غلق باب سيارتها.

** شاهد الفيديو.