يبدو أن ولي أمر فتاة سعودية تقدّم لها شابٌ لخطبتها، قد استغل قرار الملك سلمان الأخير بالسماح لنساء المملكة بقيادة المركبات، ليضع شرطاً جديداً على “صهره” الجديد، يبدو ان الأخير لم يكن ليتوقعه، ولم يدخل ضمن حساباته للزّواج.

وتناقل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعيّ، صورةً قالوا إناه لعقد زواج سعودييْن، حيث تضمن 4 شروط، من بينها السماح للعروس بقيادة مركبة، بالإضافة لشراء سيارة لها.

والشروط الأربعة في عقد الزواج المتداول هي:

1- بيت خاص مستقل.

2-سيارة باسم الزوجة موديل2013.

3-اكمال الدراسة الجامعية.

4- عدم منعها من الوظيفة أو من قيادة السيارة.

يشار إلى انّ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر قراراً بالسماح للمراة السعودية بقيادة المركبات.

ونص قرار “سلمان” على تشكيل لجنة ممثلة بكل من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر ورفع التوصيات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر واعتبار من 23 من يونيو/ حزيران 2018 موعدا للتنفيذ.