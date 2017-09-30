نشرَ الفنان اللبنانيّ رامي عياش، تغريدةً عبر حسابه على “تويتر”، أساءَ فيها ضمناً -وفقَ ما رآى معلّقون- إلى الفنان فضل شاكر بعد الحكم بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة والصادر عن المحكمة العسكرية اللبنانية.

وكتب رامي عياش في تغريدته التي لم يذكر اسم “فضل شاكر” صراحةً فيها: “من نسي فضل البلد الذي يعيش فيه واعتدى على جيشه واثبت انه التنكة المصداية الحقيقية، هو من حكم على نفسه بالسقوط. لشهداء الجيش اللبناني تحية”.

من نسي فضل البلد الذي يعيش فيه واعتدى على جيشه واثبت انه التنكة المصداية الحقيقية ،هو من حكم على نفسه بالسقوط.

لشهداء الجيش اللبناني تحية 🌷 — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأشارت وسائل إعلامٍ لبنانية إلى أنّ الفنان فضل شاكر كانَ وصف في تصريحات سابقة عياش بـ”التنكة المصداية”.

وقضت المحكمة العسكرية الللبنانية على رجل الدين السلفي أحمد الأسير بالإعدام بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما قضت على المغني الشهير السابق فضل شاكر بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهم مماثلة، وتجريده من حقوقه المدنية أيضا، حسب الوكالة اللبنانية.

وكان شاكر قد اعتزل الغناء وانضم في عام 2013 إلى صفوف جماعة إسلامية مسلحة يرأسها الأسير.