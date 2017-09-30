عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود،

فضحت تغريدة نشرها أمير سعودي دون قصد، حقيقة قرار الملك سلمان الأخير بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة.

وشن الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس السابق لنادي الهلال، هجوما حادا على ناشطات سعوديات اعتبرن قرار الملك الأخير نتيجة لكفاحهن ونضالهن.

وقال “بن مساعد” في تغريدة رصدها (وطن) على حائط تويتر الخاص به معلقا على القرار:” طبيعي فرحهن بإعطائهن حقًا مشروعًا سبق وطالبن به،ولكن أن يصدقن أن السماح بقيادة السيارة ليس الا نتيجة لنضالهن العظيم! فهذا خيال واسع يُدَرّس!”

طبيعي فرحهن بإعطائهن حقًا مشروعًا سبق وطالبن به،ولكن أن يصدقن أن السماح بقيادة السيارة ليس الانتيجة لنضالهن العظيم! فهذا خيال واسع يُدَرّس! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) September 29, 2017

التغريدة التي أثبتت أن هذا القرار لم يصدر إلا إرضاء للغرب وتفاديا لسهام النقاد الغربيين الذي يحاول ابن سلمان كسب ودهم، وإظهار السعودية بمظهر الدولة العلمانية أمامهم حتى يتحقق له مراده وينال دعم ترامب والغرب لإكمال السيناريو حتى الجلوس على العرش.

وعرضت هذه التغريدة “الفاضحة” لـ آل سعود “بن مساعد” لهجوم حاد من قبل النشطاء.

الدكتور سالم المنهالي الأكاديمي والمعارض الإماراتي الشهير غرد قائلا:”#آل_سعود يؤكدون ما قلناه سابقاً، أن ما جرى هو ارضاء لـ #الغرب و #الغرب فقط قبل اعتلاء #محمد_بن_سلمان سدة الحكم في #السعودية”

“عبدالله الغامدي” رد عليه قائلا:”عبد الرحمن آل سعود اختصر لكم عقلية آل سعود : إن حرموكم من حقوقكم فبحكمتهم وإن أعطوها لكم فبفضلهم ..”

عبد الرحمن آل سعود اختصر لكم عقلية آل سعود : إن حرموكم من حقوقكم فبحكمتهم وإن أعطوها لكم فبفضلهم .. pic.twitter.com/GYHxg8wOSK — عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) September 29, 2017

لا موافقة الملك ولا مطالبات السعوديات .. هذا قرار ايفانكا pic.twitter.com/n0Dw1cbQfT — نحو الحرية (@hureyaksa) September 30, 2017

سمو الامير ليش نجحد انتزاعهن لحق من حقوقهن — m_alsumiri (@_m511_) September 29, 2017

مافكرت خلال الـ20 سنة كم مصلحه توقفت وكم مال دفع لغير اهله وهمكم الآن فقط انه مانعتبره نتاج مناضلات!

من باب الذوق عدم التبرير هنا 😊 — di classe (@soOsyccino) September 29, 2017

الطريف أن الأمير يعود هنا للاعتراف بدور الناشطات في التأثير على المجمتع، ودور المجتمع في التأثير على صاحب القرار.😅https://t.co/Bh3NWq7ULU — تائق (@Kaled__mh) September 29, 2017

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا مساء الثلاثاء الماضي يقتضي السماح للمرأة بتملك رخصة لقيادة السيارة بالمملكة.

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأشار الأمر الملكي بتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك , وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.