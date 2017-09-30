سخر الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إثر تصريحاته السابقة بمكوثه 10 سنوات وثلاجته لا تحوي غير المياه، متسائلا في الوقت نفسه عن العلاقة الحميمة التي تجمع بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة “السيسي” و”نتنياهو” خلال اجتماعهما في نيويورك الشهر الماضي متسائلا: ” ماذا وراء هذه العلاقة الحميمية بين ……عدو عاقل …… وشقيق مجنون ؟ #مصر”.

ماذا وراء هذه العلاقة الحميمية بين ……عدو عاقل …… وشقيق مجنون ؟ #مصر pic.twitter.com/2iQCaoBXgk — جمال ريان (@jamalrayyan) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تدوينة أخرى مؤكدا كذب “السيسي” حول روايته السابقة حول الثلاجة: “السيسي اقسم ان ثلاجته عشر سنين مفهاش غير مية ….. انا شخصيا أصدقه … اذا مافيهاش غير ويسكي #مصر”.

السيسي اقسم ان ثلاجته عشر سنين مفهاش غير مية ….. انا شخصيا أصدقه … اذا مافيهاش غير ويسكي #مصر pic.twitter.com/iHOvk07J8I — جمال ريان (@jamalrayyan) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان “السيسي” قد أثار سخرية العالم اجمع العام الماضي عندما صرح بأنه صبر 10 سنوات وثلاجته لم تكن تحوي إلا المياه، في دعوته للمصريين للصبر.

وقال خلال كلمة له في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف والسياسات النقدية” التي عقدت على هامش مؤتمر الشباب في تشرين اول أكتوبر 2016: “أنا من أسرة غنية، ورغم كده قعدت 10 سنين التلاجة بتاعتي مكنش فيها غير ميه بس، ومحدش سمع صوتي، عشان أنا عندي عزة نفس”.