كشف ضابط مباحث تفاصيل جديدة في حادثة سقوط شبكة تبادل الزوجات بمنطقة شبرا أكبر أحياء القاهرة.

وقال العقيد “أحمد حشاد” للنيابة إن تحرياته أسفرت عن أن المتهم “محمود” موظف أنشأ صفحة على “فيس بوك” لتبادل الزوجات لاستقطاب راغبي المتعة.

وأشار إلى أن المتهم الأول تعرف على المتهم الثاني وبدأت بينهما محادثات على مواقع التواصل الاجتماعي، اتفقا من خلالها على إقامة حفلات جنسية بتبادل الزوجات داخل شقة المتهم الأول بشبرا.بحسب “اليوم السابع” المصرية

ولفت إلى أن المتهميْن أقاما حفلات جنسية أكثر من مرة بتلك الشقة تبادل خلالها كل متهم ممارسة الجنس مع زوجة الآخر.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يعتزمون إقامة حفلة جنس جماعي داخل شقة المتهم الأول بشبرا وبعد استئذان النيابة العامة توجهت قوة أمنية وبمداهمة الشقة تم ضبط المتهمين مجردين من ملابسهم، كل متهم يمارس الرذيلة مع زوجة الآخر على سرير واحد فتم البقض عليهم وعرضهم على النيابة العامة.