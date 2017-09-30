قال مدير عام قناة “”، ردا على افتخار قادة الحصار بأنهم تمكنوا من تكبيد خسائر اقتصادية، إن تضررت بالفعل ولكن ليس كما أراد هؤلاء من انهيار عام يشل البلاد ويمنعها من المنافسة حاضرا ومستقبلاً، وهذا ما فشلوا به.

 

ودون “أبو هلالة” عبر نافذته بـ”تويتر” وفقا لما رصده (وطن) ما نصه:” تفاخر بالخسائر التي كبدتها للاقتصاد القطري الذي يعتبر من الأفضل والأكفأ عالميا بحسب مؤشرات التنافسية، فمن المتضرر ومن المستفيد؟”

 

وأوضح “لا ينكر أحد ان الاقتصاد القطري تضرر، لكن الهدف كان انهياراً عاماً يشل البلاد ويمنعها من المنافسة حاضرا ومستقبلاً، وهذا ما فشلوا به”

 

وأضاف مشيرا لمخطط دول الحصار الجديد:”كل جهود دول الحصار تهدف اليوم الى افشال الجهود الأميركية من خلال التصعيد والاستفزاز وخلق مشكلة أكبر تشغل الوسيط بها، ولكنهم يفشلون ..”

 

وتابع:”خسرت قطر اقتصاديا بفعل الحصار، لكنها صمدت وحافظت على مستوى التطور الذي تعيش، وحررت اقتصادهامن الاعتماد على والإمارات”

 

 

واختتم “أبو هلالة” تغريداته قائلا:””لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم” اكتشفت قطر مساحات واسعة من المحبة والتعاطف، عوضتها عمّن غدر وخان وكان يظهر الأخوة، أخوة يوسف !”

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.