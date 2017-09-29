تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لطالبة مصرية في المرحلة الابتدائية تعبر فيه عن إعجابها بمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بطريقة لاقت سخرية كبيرة واستنكار من هذا النموذج الذي يتم تقديمه للجيل الجديد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال زيارة تفقديّة قام بها محافظ بورسعيد المصرية، اللواء عادل الغضبان، لإحدى مدارس المرحلة الإعدادية، قامت طالبة، تدعى ندا أحمد، بتحيته قائلة “لو كان يُسجَد لبشر لسجدت للواء الغضبان”.

#التحرير| طالبة: لو ينفع أسجد لحد هيكون اللواء عادل الغضبان pic.twitter.com/Xniv8yKGqm — التحرير الإخباري (@TahrirNews) September 28, 2017

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن محافظ بورسعيد استدعى الطالبة ندا احمد وأصدر قرارا بنقلها لمدرسة المتفوقين.

ولقي الفيديو ردود أفعال واسعة من قبل النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين أن يقوم مسؤولي المدرسة بتحفيظ الفتاة وتلقينها لتقول هذا الكلام ، مشيرين في الوقت نفسه إلى دور الإعلام المصري الذي في خلق سلوك غير سوي بعيدا عن القيم والضمير.

طالبة بتقول لمحافظ بورسعيد الانقلابي لو كان ينفع تسجد لحد كانت سجدت له واضح أنها هتتفوق على موسي وبكري وواضح أنها عارفة من أين توكل الكتف 😉 — No Home (@_iNadeemz) September 28, 2017