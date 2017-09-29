أكدت الممثلة والمغنية ومقدمة البرامج التركية هوليا أفشار المعروفة عربياً باسم “السلطانة صفية”، أن القبل في المسلسلات والأفلام حقيقية.

وفي حلقة برنامجها التلفزيوني أكدت أفشار (53 عاماً) أن تلك المشاهد حقيقية وليس تمثيلاً كما يدعي النجوم في تصريحاتهم.

وأكدت أنه عندما يكون لديها مشهد تقبيل مع ممثل يعجبها تكون متحمسة للغاية للذهاب لموقع التصوير ويخفق قلبها بسرعة، لكن عند سؤال الصحافة لها تقول إنه تمثيل، لكن ذلك كان مجرد كذب.

“هوليا” معروفة بجرأتها وصراحتها، إذ سبق وأعلنت عن إجرائها عمليات تجميل ندمت عليها فيما بعد.