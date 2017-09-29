طالب رجل الأعمال الإماراتي المعروف بـ”ملك الخمور” خلف الحبتور، الشعب المصري بالتحلي بالصبر ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال عنه إنه سيعيد مصر “أم الدنيا” كما كانت.

وقال “الحبتور” في تغريدة رصدها (وطن) على حائط تويتر الخاص به: “الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها الرئيس #السيسي ستوئتي بثمارها، ولكن اناشد الشعب المصري التحلي بالصبر”.

الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها الرئيس #السيسي ستوئتي بثمارها، ولكن اناشد الشعب المصري التحلي بالصبر. #خلف_الحبتور #مصر — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع الإماراتي المؤيد لجميع طغاة العرب:”في الأزمنة العصيبة، قدّمت #الإمارات و#السعودية دعماً مادّياً من أجل تعويم الاقتصاد المصري بينما أدارت #أمريكا ظهرها ل #مصر”.

ولم ينسى “الحبتور” الذي يملك استثمارات كبيرة بمصر قليلا من المنافقة للنظام المصري في تغريداته قائلا:”ما زلت أتذكر بحنين أيام العز التي عرفتها #مصر. وبإذن الله تتكلل مساعي #السيسي بالنجاح وتعود #مصر_أم_الدنيا الى أيام عزها. ”

ما زلت أتذكر بحنين أيام العز التي عرفتها #مصر. وبإذن الله تتكلل مساعي #السيسي بالنجاح وتعود #مصر_أم_الدنيا الى أيام عزها. #خلف_الحبتور — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي وضمن وصلات نفاقه لم ينسى (ملك الخمور الإمارتي) خلف الحبتور هو الآخر فقرته لمداهنة آل سعود.

وفي مقطع مصور نشره عبر صفحته بتويتر رصده (وطن)، خرج رجل الأعمال الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي خلف الحبتور، مهنأ المرأة السعودية والنظام هناك بالقرار الأخير الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة.

وقال “الحبتور”:”فرحنا جميعا بقرارا خادم الحرمين إعطاء الحرية والرخص للسيدات فهن جزأ لا يتجزأ منا هم كل شئ وأساس الدنيا”

وتابع وصلة نفاقه للملك سلمان قائلا:”نشكر جلالة الملك على هذا القرار ونهنئ الشعب السعودي، توقعنا هذا منذ زمن كما هو الحال عندنا في الإمارات وهذا شيئ يرفع الرأس، وشكرا للملك سلمان على هذا القرار.