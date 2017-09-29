أحرج المفكر والسياسي السوداني المعروف الدكتور ، مستشار ابن سلمان بالديوان المكلي بعد سخريته من مساحة وعدد سكانها.

 

وكان “القحطاني” في إساءة متعمدة وكعادته سخر في تغريدة له من مساحة قطر الصغيرة وعدد شعبها قائلا: “تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألف. وعدد من سحبت جناسيهم يفوق ال 6 ٱلاف! أي 5% من السكان! هل فوق هذا الجنون جنون؟”.

وتابع:”وبمناسبة عدد السكان. إذا قلنا أن عدد السكان هو بالفعل 120 ألف. وحذفنا نصفهم من النساء. فإن كل سكان قطر لا يملؤون أستاد الجوهرة بجدة”.

ليفحمه الدكتور تاج السر عثمان متسائلا إذا كانت قطر كما ذكر “” الذي عاد للتغريد بأمر من سيده ابن سلمان، إذا لماذا جيش ابن سلمان وشيطان ما يقرب من 11 دولة ضدها عقب إعلان الحصار بالاتفاق مع والبحرين.

 

وقال “عثمان” في رد ناري:”عجيب هذا الشعب الذي لا يملأ ملعب ويتم حشد 11 دولة سكانها 200 مليون ضده وتفشل في تركيعه . تعيرنا أنا قليل عديدنا >> فقلت لها إن الكرام قليل”.

وفي ذات السياق رد الإعلامي ومذيع قناة “الجزيرة” على سعود القحطاني، قائلا:”الدول لا تقاس بمساحتها وعدد سكانها بل بما تقدمه للمواطن والمقيم من خدمات ورعاية صحية وتعليم ،هذا ما توفره قطر، فماذا توفر ؟”.

 

وتابع في تغريدة:” “أولى للقحطاني وحكومته التعلم من التجربة القطرية التي وضعت قطر في مصاف الدول الاولى في الصحة والتعليم ورعاية المواطن بدلا من محاصرتها “.”