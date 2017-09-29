أحرج المفكر والسياسي السوداني المعروف الدكتور تاج السر عثمان، مستشار ابن سلمان بالديوان المكلي سعود القحطاني بعد سخريته من مساحة قطر وعدد سكانها.

وكان “القحطاني” في إساءة متعمدة وكعادته سخر في تغريدة له من مساحة قطر الصغيرة وعدد شعبها قائلا: “تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألف. وعدد من سحبت جناسيهم يفوق ال 6 ٱلاف! أي 5% من السكان! هل فوق هذا الجنون جنون؟”.

تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألف. وعدد من سحبت جناسيهم يفوق ال 6 ٱلاف! أي 5% من السكان! هل فوق هذا الجنون جنون؟ — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع:”وبمناسبة عدد السكان. إذا قلنا أن عدد السكان هو بالفعل 120 ألف. وحذفنا نصفهم من النساء. فإن كل سكان قطر لا يملؤون أستاد الجوهرة بجدة”.

وبمناسبة عدد السكان. إذا قلنا أن عدد السكان هو بالفعل 120 ألف. وحذفنا نصفهم من النساء. فإن كل سكان قطر لا يملؤون أستاد الجوهرة بجدة= — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ليفحمه الدكتور تاج السر عثمان متسائلا إذا كانت قطر كما ذكر “دليم” الذي عاد للتغريد بأمر من سيده ابن سلمان، إذا لماذا جيش ابن سلمان وشيطان الإمارات محمد بن زايد ما يقرب من 11 دولة ضدها عقب إعلان الحصار بالاتفاق مع مصر والبحرين.

وقال “عثمان” في رد ناري:”عجيب هذا الشعب الذي لا يملأ ملعب ويتم حشد 11 دولة سكانها 200 مليون ضده وتفشل في تركيعه . تعيرنا أنا قليل عديدنا >> فقلت لها إن الكرام قليل”.

عجيب هذا الشعب الذي لا يملأ ملعب ويتم حشد 11 دولة سكانها 200 مليون ضده وتفشل في تركيعه

تعيرنا أنا قليل عديدنا >> فقلت لها إن الكرام قليل https://t.co/L51TlDj1Kq — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وفي ذات السياق رد الإعلامي ومذيع قناة “الجزيرة” جمال ريان على سعود القحطاني، قائلا:”الدول لا تقاس بمساحتها وعدد سكانها بل بما تقدمه للمواطن والمقيم من خدمات ورعاية صحية وتعليم ،هذا ما توفره قطر، فماذا توفر السعودية ؟”.

وتابع في تغريدة:” “أولى للقحطاني وحكومته التعلم من التجربة القطرية التي وضعت قطر في مصاف الدول الاولى في الصحة والتعليم ورعاية المواطن بدلا من محاصرتها “.”