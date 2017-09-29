كشفت “كريستال هاريس” زوجة “هيو هيفنر” مؤسس مجلة “بلاي بوي” الإباحية، أنّ حبوب “الفياغرا” الجنسية أدت به إلى مشكلة صحية مزعجة، حيث أفقدته القدرة على السمع من إحدى أذنيه.

وقالت “هاريس”، إن “هيفنر” امتنع عن تناول “فياغرا” في الأعوام الأخيرة لهذا السبب.

وأكدت “كاريسا شانون”، إحدى عشيقات هيفنر السابقات، أن مؤسس “بلاي بوي” عانى خلال المحادثات لأنه لم يكن يفهم ما يقال له، “حتى لو جلست بجانبه”.

وتوفي، فجر الخميس، مؤسس مجلة Playboy الإباحيّة، الأمريكيّ “هيو هيفنر”، عن عمرٍ ناهزَ 91 سنة في “قصر بلاي بوي” الذي كان يقيم فيه بمدينة لوس أنجلوس.