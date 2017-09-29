شن الإعلامي المعروف والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان هجوما عنيفا على سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي -المعروف اختصارا عند خصومه باسم “دليم”، وهو اسم يطلق في الخليج على الخادم الذي يسند له سيده الأعمال القذرة ـ وذلك بسبب تغريدات “القحطاني” الأخيرة.

وكان “القحطاني” قد عاد للتغريد عبر حسابه مرة أخرى بعد انقطاع، وكأنه أخذ ضوء أخضرا جديدا بمتابعة الهجوم ضد قطر.

ورصدت “وطن” عدة تغريدات لـ”القحطاني” دونها عبر صفحته بـ”تويتر” حيث شن هجوما عنيفا على قطر وقياداتها.

وقال “القحطاني” الذي اعتاد الكذب والتلفيق: “تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألف. وعدد من سحبت جناسيهم يفوق ال 6 ٱلاف! أي 5% من السكان! هل فوق هذا الجنون جنون؟”.

وتابع:”وبمناسبة عدد السكان. إذا قلنا أن عدد السكان هو بالفعل 120 ألف. وحذفنا نصفهم من النساء. فإن كل سكان قطر لا يملؤون أستاد الجوهرة بجدة”.

وفي مجموعة تغريدات نارية ألجم جمال ريان سعود القحطاني، ورد عليه قائلا:”الدول لا تقاس بمساحتها وعدد سكانها بل بما تقدمه للمواطن والمقيم من خدمات ورعاية صحية وتعليم ،هذا ما توفره قطر، فماذا توفر السعودية ؟#الخليج”.

الدول لا تقاس بمساحتها وعدد سكانها بل بما تقدمه للمواطن والمقيم من خدمات ورعاية صحية وتعليم ،هذا ما توفره قطر، فماذا توفر السعودية ؟#الخليج https://t.co/uNGkbSDa5M — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع جمال ريان قاصفاً جبهة مستشار ابن سلمان: “أولى للقحطاني وحكومته التعلم من التجربة القطرية التي وضعت قطر في مصاف الدول الاولى في الصحة والتعليم ورعاية المواطن بدلا من محاصرتها “.

أولى للقحطاني وحكومته التعلم من التجربة القطرية التي وضعت قطر في مصاف الدول الاولى في الصحة والتعليم ورعاية المواطن بدلا من محاصرتها #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وتساءل “ريان” في تغريدة أخرى: “ابتليت الحكومات العربية بمستشارين كثر ،هل يمثل سعود القحطاني القيم العريقة للشعب السعودي ؟ وهل هو منتخب من الشعب كي يتحدث باسمه ؟”.

ابتليت #السعودية بتغريدات القحطاني القذرة وابتليت #الإمارات بمثله حمد المزروعي ، فأيهما اقل سوء ويلحق الضرر بسمعة بلادة ؟ #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأشار مذيع الجزيرة إلى أنه كان على وشك أن يكره الشعب السعودي بسبب تغريدات سعود القحطاني القذرة، لكنه تأكد بعد تغريداته تلك أنه مزيف لآراء وصورة الشعب السعودي الأصيل.. حسب وصفه.

كنت على وشك ان اكره الشعب السعودي بسبب تغريدات سعود القحطاني القذرة لكنني تأكدت الان انه مزيف لآراء وصورة الشعب السعودي الأصيل #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ووجه “ريان” حديثه للسعوديين محذرا: “أيها الشعب #السعودي العظيم:سيذكر التاريخ أن سعود القحطاني يتلاعب ويزيف آرائكم النبيلة تاريخكم وحاضركم المشرف ويشوه سمعتكم أمام العالم”.

تحذير:ايها الشعب #السعودي العظيم:سيذكر التاريخ ان سعود القحطاني يتلاعب ويزيف آرائكم النبيلة تاريخكم وحاضركم المشرف ويشوه سمعتكم امام العالم — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وعن تشبيه “القحطاني” للعلاقة بين السعودية وقطر بالزواج الكاثوليكي، قال “ريان”:”ما هي ديانة القحطاني ؟كي يشبه العلاقة بين شعبين مسلمين بالزواج الكاثوليكي؟ام ان الشعب السعودي اصبح كاثوليكيا انتخبه كي يتحدث باسمه؟”.

ما هي ديانة القحطاني ؟كي يشبه العلاقة بين شعبين مسلمين بالزواج الكاثوليكي؟ام ان الشعب السعودي اصبح كاثوليكيا انتخبه كي يتحدث باسمه؟ #الخليج https://t.co/fn0egXRAXT — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأشار مغردون شنوا هجوما لاذعا على “القحطاني”، إلى أنه يرجح بنسبة كبيرة أن حساب سعود القحطاني يدار من قبل عدة أشخاص منهم “ابن سلمان” نفسه، مستندين في ذلك الأمر إلى تغير لهجة “القحطاني”.

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