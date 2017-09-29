كشف حساب “ويكليكس الخليج”، عبر موقع “تويتر”، عن مخطط تكعف عليه وزارة الداخليّة السعودية، هذه الأيّام، يستهدف دعاة وشيوخ مسجونون في المملكة.

وقال الحساب الذي يعرّف نفسه على أنه “منصة متخصصة لفضح استراتيجية نظام الإمارات”، إنّ “وزارة الداخلية السعودية ستنشر قريبا فيديوهات و اعترافات تحت ضغط التعذيب عن علاقة دعاة و شيوخ بالمخابرات القطرية”.

ويكليكس الخليج : وزارة الداخلية السعودية ستنشر قريبا فيديوهات و اعترافات تحت ضغط التعذيب عن علاقة دعاة و شيوخ بالمخابرات القطرية.#السعودية — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات في صفوف العلماء في المملكة والمعارضين، للتوجه الجديد الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان، اعتقل على إثرها العشرات الذين كان من بينهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

يشار إلى أنّه لا يمكن لـ”وطن” التأكد بصورة مستقلة من صحة المعلومات والصور التي تنشر على صفحات التواصل الإجتماعيّ.