نشر موقع “ميرور” البريطانيّ لقطاتٍ مثيرة، أظهرت امرأةً حامل تضعُ مولودها في مصعد مستشفىً بمقاطعة “وينشانج” شرق الصين، قبل أن تتوجه والدته إلى غرفة الولادة.

ويُشاهد في الفيديو إخلاء المصعد من الركاب عندما أصبح واضحا أن السيدة الحامل بدأت تضع مولودها قبل نقلها إلى وحدة الأمومة في الوقت المحدد.

وأوضح موظف المصعد أنّ السيدة دخلت إلى المصعد وهي تعاني من ألمٍ شديد، وقام بإيقاف المصعد فورا بناء على أوامر الأطباء، حيث ساعدت طبيبة وممرضة السيدة الحامل عندما بدأ الطفل في الخروج.

وقال إن رأس الطفل ظهرت بوضوح وكان من الصعب نقل الأم إلى غرفة الولادة.

وتظهر اللقطات لحظة قدوم الطفل بعد ثوان فقط من إغلاق باب المصعد، لكن الطاقم الطبي لم يتمكن من قطع الحبل السري في المصعد، وبمجرد ولادة الطفل، تم نقل الأم إلى غرفة الولادة.