اول سعودي يهدي زوجته سيارة بعد قرار الملك بقيادة النساء

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رجل سعودي يقول إنه أول رجل في المملكة يُهدي زوجته سيارة بعد السماح للمرأة بالقيادة.

وأهدى الرجل لزوجته سيارة من طراز “هامر”.

وأصدرَ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بالسماح للمراة السعودية بقيادة المركبات.

ونص قرار “سلمان” على تشكيل لجنة ممثلة بكل من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر ورفع التوصيات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر واعتبار من 23 من يونيو/ حزيران 2018 موعدا للتنفيذ.