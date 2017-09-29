أمرت نيابة الهرم بحبس 4 أشخاص لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، كما أمرت النيابة بعرضهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم، والتحفظ على المواد المضبوطة بحوزتهم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأربعة استأجروا شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام وأقاموا فيها، لممارسة الشذوذ الجنسي.

وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن عثرت مع المتهمين على أوقية ذكرية ومنشطات جنسية، وهواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم الشذوذ مع بعضهما البعض، واعتيادهم على ذلك.

في شأنٍ قريب، قضت محكمة جنايات دمياط، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا على شاب لقتله 3 “مثليين” وإلقاء جثامينهم في مناطق متفرقة للتمويه على رجال المباحث.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكاب جرائم القتل المتفرقة خلال 10 أيام مؤكدا أنه كانت تربطه علاقات جنسية مع المجني عليهم، وأنه قرر التخلص منهم عقب التشاجر معهم، مع سرقة متعلقاتهم لتضليل أجهزة الأمن، وإخفاء السبب الحقيقي وراء الجرائم وتم ضبط مسروقات الضحايا والسلاح المستخدم في الجريمة بحيازة المتهم.

جديرٌ بالذّكر ان قضايا الشذوذ الجنسي، أثيرت مؤخراً في مصر، عقب حفلٍ للشواذ، أقيم الجمعة الماضية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وقد خلّف الحفل الذي شارك فيه أكثر من 20 الف شخص، ضجةً كبيرةً على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وسط مطُالباتٍ بالتصدي لهذه الظاهرة ومنع انتشارها في المجتمع المصريّ.