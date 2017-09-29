أعرب الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني وهو احد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، عن ثقته بانتصار بلاده على دول الحصار، مؤكدا أن بقاءها غير معتمد على دول الجوار، مشيرا إلى أنها كانت دولة حتى قبل قدوم الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نحن واثقون باذن الله من انتصار قطر وتجاوزها للازمة بقاء قطر ذاتي غير معتمد ع جوارها فقد كانت دولة قبل حكم الملك عبد العزيز وقد زبنتهم من قبل”.

نحن واثقون باذن الله

من انتصار قطر وتجاوزها للازمة

بقاء قطر ذاتي غير معتمد ع جوارها

فقد كانت دولة قبل حكم الملك عبد العزيز

وقد زبنتهم من قبل — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) September 28, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” دولة قطر تؤمن بالحكمة: “القافلة تسير والكلاب تنبح” هي مشغولة بشكل أساسي بخدمة المواطن ومشاريع البنية التحتية وتنويع الاقتصاد، وترك المهاترات”.

دولة قطر تؤمن بالحكمة:

"القافلة تسير والكلاب تنبح"

هي مشغولة بشكل أساسي

بخدمة المواطن ومشاريع البنية التحتية

وتنويع الاقتصاد، وترك المهاترات — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) September 28, 2017

وأكد “آل ثاني” على أن ” دولة قطر مقتنعة أن دول الحصار لا ترغب بالمصالحة لذلك تركز الان على: ١-تأمين الوطن من أي تهور ٢-الاستمرار بتطوير البلد حتى تنضج ظروف المصالحة”.

دولة قطر

مقتنعة أن دول الحصار

لا ترغب بالمصالحة

لذلك تركز الان على:

١-تأمين الوطن من أي تهور

٢-الاستمرار بتطوير البلد

حتى تنضج ظروف المصالحة — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) September 28, 2017

وفي إشارة للسعودية أوضح “آل ثاني” أن ” أنظمة الحكم الفاشلة تفشل بمعاركها الخارجية او تفشل بمعركة التنمية ومحاربة البطالة والفقر فتذهب لقهر المواطن وتبديد ثروة الوطن إرضاء للاجنبي”.

أنظمة الحكم الفاشلة

تفشل بمعاركها الخارجية

او تفشل بمعركة التنمية

ومحاربة البطالة والفقر

فتذهب لقهر المواطن

وتبديد ثروة الوطن

إرضاء للاجنبي — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) September 28, 2017

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية على أن “الحصار” المفروض على بلاده من قبل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ يونيو/ حزيران الماضي جعلها “أقوى بكثير من ذي قبل بكثير”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلا مؤكدة أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.