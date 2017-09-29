توفي شابٌ يمنيّ تحت التعذيب الوحشي في سجون ميليشيات “الحزام الأمني” التابعة للإمارات في جنوب اليمن.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، صوراً مروّعة أظهرت جثّة الشاب “أحمد دبه”، وعليها آثار تعذيب شديد.

وذكرت بعض الحسابات على موقع “تويتر” أنّ الشاب أحمد دبه” ينحدر من حي المحراق بمدينة جعار التابعة لمحافظة أبين.

ولفتت إلى أنه تم إخراج الجثة امس الخميس من سجن “خنفر”.