علقت المغنية الأمريكية، ريهانا، على قرار السماح للمرأة في المملكة العربية السعودية بقيادة السيارة، ناشرة صورة لمرأة تجلس على سيارة تحمل لوحة سعودية.

وقالت المغنية في تعليق على الصورة التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام: “أحب رؤية التقدم.. سيسمح للنساء الآن في السعودية بالقيادة”.

love to see progression. women will now be able to drive in Saudi Arabia 💅🏾🎀❣️🚗 artist: @tagreedbagshi A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Sep 26, 2017 at 1:41pm PDT

وأصدرَ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بالسماح للمراة السعودية بقيادة المركبات.

ونص قرار “سلمان” على تشكيل لجنة ممثلة بكل من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر ورفع التوصيات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر واعتبار من 23 من يونيو/ حزيران 2018 موعدا للتنفيذ.

يذكر انه كُشف النقاب مؤخراً عن علاقة المغنية الأمريكية “ريهانا” بالملياردير السعودي حسن جميل، ونُشرت لهما صورٌ في أوضاعٍ حميمة داخلَ بركة سباحة.